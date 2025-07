Toto Caputo blanqueó que el superávit comercial apenas pasará la mitad de lo que le prometió al FMI

Toto Caputo presentó el adelanto del proyecto de Presupuesto 2026 en el Congreso. Vaticinó que el dólar estará a $ 1.229 a fin de año, más barato que el cierre de este jueves. El ministro también blanqueó que el superávit comercial de bienes y servicios será mucho menor al esperado, de apenas u$s 4.913 millones .

Hace menos de tres meses, al firmar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ), el Gobierno validó una proyección de superávit de u$s 8.600 millones .

Esta cuenta ya reconocía que las importaciones crecerían con mucha más fuerza de lo que se había previsto en septiembre de 2024, cuando la administración de Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2025 que quedó trunco. Ese texto preveía un superávit comercial de u$s 20.748 millones .

Los datos que presentó Economía adquieren otra relevancia porque blanquean que la oferta de dólares será peor a la esperada. El Gobierno reconoció que las exportaciones no tienen mucho más terreno para crecer en lo inmediato. "El nivel alcanzado en cantidades en el primer trimestre del año fue el mayor de la historia para dicho período del año, superando en 2,7% el máximo previo de 2008", se lee en el adelanto de Presupuesto.

Toto Caputo.jpg El ministro Toto Caputo

"En los próximos años, el dinamismo de sectores como la agroindustria, la minería, la energía y la economía del conocimiento va a sostener esta tendencia. Para lograrlo, la estabilidad macroeconómica sostenida en el tiempo, la eliminación de regulaciones y trabas innecesarias, la baja de impuestos y la recuperación del acceso al financiamiento son condiciones fundamentales para incrementar la competitividad de la producción nacional", auguró el equipo de Caputo.

Por el lado de las compras al exterior, destacó que "el 51,5% del aumento en las importaciones en el período fue explicado por Bienes de Capital y Partes y Piezas para Bienes de Capital" y que "este proceso es consistente con la necesidad de la República Argentina de recapitalizarse". Las importaciones de bienes y servicios crecieron 35,7% interanual en el primer trimestre.

La consultora Abeceb, de Dante Sica, revisó a la baja sus estimaciones de superávit comercial; sólo de bienes, sin contar los servicios.

"Nuestras nuevas proyecciones apuntan a un superávit comercial de u$s 6.300 millones aproximadamente para este año, un tercio de lo registrado el año pasado (cuando llegó a u$s 18.928 millones) y por debajo de los u$s 7.500/8.000 millones que esperábamos semanas atrás", indicaron, ante una consulta de Letra P.

Faltan dólares: el déficit de cuenta corriente

Economía salió a dar explicaciones sobre el déficit de cuenta corriente desde que el INDEC difundió un rojo en la balanza de pagos de u$s 5.192 millones para el primer trimestre de 2025. El saldo negativo entre el ingreso y la salida de dólares se deterioró desde entonces.

Según datos del Banco Central, en mayo se cumplió un año consecutivo de deterioro del saldo de dólares. Ese mes fue el primero desde la extinción del dólar blend en el que las exportaciones se liquidaron íntegramente en el mercado oficial de cambios. Aun así, salieron más divisas de las que ingresaron.

deficit cc pxq.png El superávit comercial será menor al previsto y ya van doce meses seguidos de déficit en la balanza de pagos.

En su última exposición, posterior a que JP Morgan anunciara que cerraba su operación de carry trade, Caputo provocó: "A cualquiera que le parezca que está barato, agarrá los pesos y comprá. No te la pierdas, campeón". El dólar subió, en pocos días, el doble de la inflación mensual.

El ministro expuso que los países que tuvieron crisis cambiarias -como Argentina en 2018- lo hicieron con déficits de cuenta corriente más abultados y, además, un déficit fiscal que debía cubrirse con endeudamiento o emisión.

Su viceministro José Luis Daza había dicho que el déficit de cuenta corriente de 2,5% del PBI estimado no es relevante y que obedecería a la importación de bienes de capital.

El FMI advierte por las reservas

Pero el Fondo se mostró más preocupado. "Los debates se centran ahora en las políticas para mantener los logros de estabilización, incluyendo la continuación de la reconstrucción de las reservas para hacer frente a los riesgos de un contexto externo más complejo", dijo este jueves la vocera del FMI Julie Kozack.

La funcionaria mencionó que las discusiones "productivas" con el Gobierno continúan para cerrar la primera revisión trimestral del nuevo acuerdo, que habilitaría el desembolso de u$s 2.000 millones.

Argentina habría quedado u$s 2.890 millones por debajo de la meta de acumulación de reservas, según un reporte de la consultora PxQ.

Morigeró el incumplimiento con el REPO por u$s 2.000 millones que el Banco Central cerró con bancos, con la colocación de bonos del Tesoro suscriptos en dólares por u$s 1.500 millones y con una compra de divisas que hizo el Tesoro, según comunicó Caputo vía X.

El Gobierno no aprovechó el boom de la liquidación de soja, que seguirá por unas semanas más, para acumular reservas.

Según Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra, en julio habría una oferta récord de u$s 4.700 millones en el mercado de cambios, "pero luego caería fuerte (entre agosto y noviembre) hasta la liquidación de la cosecha fina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LSigautGravina/status/1940477385054507392&partner=&hide_thread=false El salto de DJVE en jun-25 (US$ 8.150 M) para congelar alícuota baja -15 días hábiles- de retenciones frente a liquidación de agrodivisas x US$ 3.700 M, anticipa récord de liquidaciones en jul-25. Esta llegaría a US$ 4.700 M pero luego caería fuerte (ago-nov) hasta cosecha fina! pic.twitter.com/x8lqXX23L7 — LorenzoSigautGravina (@LSigautGravina) July 2, 2025

"La lógica del dólar soja era hacer caja (en pesos y dólares) y administrar los recursos anticipados en los meses siguientes", siguió el especialista.

"Ahora, quedaron más desprovistos de divisas para los meses más complejos del año: agosto, septiembre y octubre", añadió.

La temporada baja de liquidación de agrodólares es la temporada alta de elecciones.