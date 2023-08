Llamados, "manos amigas" y aprietes para que el dólar blue no supere los $600

"No hay posición vendedora" , aseguró el jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli. El titular de EPyCA consultores, Martín Kalos, explicó a Letra P que hubo operativos en las casas de cambio entre el lunes y martes, incluso con detenciones en la calle, para frenar la operatoria fraudulenta . Según fuentes del mercado, hubo "llamados de allegados al Gobierno" desde el inicio de la semana a grandes corredores mayoristas para que dejen de vender en la plaza porteña antes de los comicios del 13 de agosto. El analista financiero, Christian Buteler , afirmó que en realidad, la escasez de oferta tiene el "efecto contrario": hace saltar el precio. Pero para contrarrestar, "algunos suponen que hubo ' manos amigas' que se metieron a bajar la cotización", dijo otra voz de la City ante la consulta de este medio.

El billete de circulación ilegal saltó $22 del viernes al lunes, $2 al martes y otros $2 al miércoles. El menor ritmo también puede deberse a que "hay una demanda que ya no convalida un precio tan alto ", explicó Kalos.

La tensión se trasladó a la cotización MEP, que avanzó $6 y cerró en $527,92. Es la divisa paralela en la que interviene el Banco Central mediante la compra y venta de bonos AL30D y que, en lo que va de agosto, la autoridad monetaria no paró de desprenderse de sus reservas para frenarlo, pese al bajo volumen de dólares en sus arcas internacionales. Según una estimación de Portfolio Personal de Inversiones (PPI) el BCRA se habría desprendido de U$S299,4 millones en los últimos cinco días.

Los inversionistas todavía tienen sus dudas sobre el resultado del domingo. "Aún no quedan del todo claro las medidas para después de las PASO a pedido del FMI. Sucede que el organismo demoró el desembolso hasta la semana posterior a los comicios", indicó LCG en un informe. “La discusión sobre si Massa va a devaluar o no va a estar sobre la mesa hasta el 10 de diciembre. De todos modos, creemos que no habrá devaluación. Lo último que haría Massa sería entregar un salto discreto del tipo de cambio”, analizó la CEO de Adcap Grupo Financiero, Paula Gándara. "Van a seguir las restricciones cambiarias, van a seguir los parches, habrá mayores restricciones y más crawling peg", auguró. El 14A será clave en los mercados.