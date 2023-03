Se trata de la construcción del Canal de Magdalena, la realización del gasoducto Néstor Kirchner y el proyecto de explotación de petróleo y gas offshore a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. También mencionó en esa categoría a la gestión estatal de Vía Navegable Troncal (ex Hidrovía) y a las obras de ampliación de rutas nacionales y puertos de la provincia.

“Es ante todo un verdadero acto de soberanía”, afirmó el gobernador para describir la construcción del canal de Magdalena o canal del Sur, que se convertirá en una alternativa al Canal de Punta Indio, el paso actual de los buques que ingresan a la Vía Navegable Troncal, cuya traza obliga a pasar a las embarcaciones por las cercanías del puerto de Montevideo, generando una zona de servicios muy importante para la terminal portuaria uruguaya.

La Unidad Especial Temporaria, Canal Magdalena está encabezado por el exintendente de Concordia Hernán Orduna, que envió ya al Ministerio de Transporte el proyecto del pliego de licitación pública nacional e internacional para la ejecución de las tareas de dragado de apertura, señalización y mantenimiento del sistema en el denominado Canal Magdalena desde la zona denominada el Codillo hacia el sur. Se licita la obra de canalización a una profundidad de 11 metros (36 pies) sobre el lecho del Río de La Plata.

Es una obra resistida por los usuarios privados de la ex-Hidrovía nucleados en instituciones como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) e incluso la Unión Industrial Argentina (UIA), entre otros que aseguran que esa obra “no tiene capacidad de repago”.

“Si no se realizó, no es por su costo que no es tan elevado, sino porque existen poderosos intereses que lo impidieron. El avance más importante fue durante la presidencia de Cristina Kirchner, el canciller Héctor Timerman logró la aprobación de Uruguay en el marco del tratado del Río de la Plata; pero el gobierno de (Mauricio) Macri dejó sin efecto la licitación”, dijo Kicillof.

Gestión estatal para una VNT federal

El gobernador ratificó que la Vía Navegable Troncal (VTN) debe ser gestionada por el Estado nacional a través de la Administración General de Puertos (AGP), tal cual sucede desde 2021, cuando se terminó la concesión privada de la ex-Hidrovía. “No se me ocurre cómo pueden criticar a la gestión estatal que permitió generar un excedente cercano a 100 millones de dólares en el primer año, que hubieran ido a manos del concesionario privado y 70 de los cuales se aplicaron a inversiones federales”, dijo el gobernador.

Kicillof remarcó la importancia estratégica de la estatización de la vía navegable que atraviesa siete provincias. “Se trata de que el Estado administre y controle, incluso cuando las obras sean realizadas por privados, pero, sobre todo, hacer prevalecer una mirada soberana y federal”.

El gobernador les responde directamente a los reclamos de los usuarios privados, entre los que se encuentran los integrantes del complejo agroexportador de la zona núcleo, como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de la Industria Aceitera, entre otros.

La provincia petrolera

El gobernador ratificó una vez más su apoyo a explorar el Mar Argentino a 320 kilómetros de la costa del partido de General Pueyrredón, donde podría haber reservas de petróleo y gas.

“Se dijeron muchas mentiras porque no hay argumentos; solo hay poderosos intereses económicos que quieren impedir que se alcance nuestra soberanía energética”. En rigor, el proyecto fue rechazado por las organizaciones ambientalistas y al propio intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quienes presentaron ante la justicia recursos extraordinarios que suspendieron la exploración.

En diciembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata desestimó esas presentaciones contra la búsqueda de petróleo que iba a iniciar la empresa estatal de Noruega, Equinor -en sociedad con YPF y Shell-, pero el barco contratado por la empresa para realizar la prospección sísmica se retiró de la zona y recién volverá a mitad de año.

“Nuestro Ministerio de Ambiente va a preservar las playas, con la participación de la comunidad para reducir al mínimo cualquier riesgo”, afirmó el gobernador y detalló que ya existen 187 pozos en el Mar Argentino de los cuales 36 son productivos y cinco de esos pozos se perforaron en la cuenca bonaerense desde la ciudad de Mar del Plata.

El gasoducto multiplicador

Kicillof mencionó, también, el Gasoducto Néstor Kirchner, que unirá Vaca Muerta con la localidad bonaerense Salliqueló. “En la Provincia se tradujo, por ejemplo, en el anuncio de una inversión multimillonaria por parte de YPF junto con Petronas, de Malasia, para construir la primera planta de licuefacción del país en Bahía Blanca, lo que permitirá exportar Gas Natural Licuado a todo el mundo”, subrayó.

También enumeró, como otras “consecuencias positivas” del gasoducto para la provincia, la duplicación del gasoducto Neuba II, en la localidad de Ordoqui, partido bonaerense de Carlos Casares; y la construcción del nuevo gasoducto Mercedes – Los Cardales en Exaltación de la Cruz.

“Todo esto no sería posible sin la decidida participación y planificación del Estado y menos todavía sin la recuperación de YPF como empresa soberana, por la valiente e histórica decisión de CFK en el año 2012”, dijo Kicillof para continuar con su hilo conductor, el de la mano visible del Estado.

La provincia unida, jamás dividida

El gobernador repasó las obras que está realizando el gobierno nacional en su territorio y aprovechó para reprochar “a la oposición que propone dividir la provincia". "Nosotros queremos unirla e integrarla”, comparó.

Repasó obras en la Ruta Provincial 41 (San Andrés de Giles-San Antonio de Areco), en la provincial 36 (La Plata), en las nacionales nº3 (Cañuelas-Monte-Las Flores), nº5 (Mercedes Suipacha), nº7 (Carmen de Areco-Chacabuco), nº8 (Arrecifes-Pergamino-San Antonio de Areco) y 33 (Tornquist-Bahía Blanca), así como en la Autopista Presidente Perón, que atraviesa el conurbano bonaerense. Por último, resaltó que se renovaron 396 km de vías y se efectuaron obras en 113 estaciones ferroviarias.