La exRural de Rosario ya tiene inquilinos: adjudicaron la concesión a una sociedad entre Dale Play y Scaglione

La ex-Rural de Rosario será explotada por un conglomerado de empresas liderada por Dale Play.

La exRural de Rosario finalmente tiene destino. El municipio adjudicó la concesión del predio ubicado en el corazón del Parque Independencia al grupo encabezado por Dale Play y empresarios rosarinos, entre ellos Gustavo Scaglione , propietario de Telefe y del multimedios La Capital .

El acuerdo se alcanzó luego de una negociación que tuvo como principal escollo la acreditación de la capacidad financiera para afrontar las inversiones comprometidas.

La resolución, firmada el 12 de junio por el intendente de Rosario, Pablo Javkin , pone punto final a una etapa cargada de dilaciones administrativas.

Si bien el conglomerado liderado por la productora de Federico Lauría había sido el único oferente en presentarse a la licitación , el expediente debió superar observaciones vinculadas a la documentación y, especialmente, a los avales necesarios para respaldar el proyecto.

La situación derivó incluso en su momento en una intimación formal para completar requisitos considerados centrales para avanzar con la adjudicación.

Los avales, eje de discusión

Según pudo reconstruir Letra P, el mayor inconveniente se centró en determinar quién y de qué manera respaldaría económicamente las inversiones comprometidas en el pliego, que se unificaron bajo la figura de la Unión Temporal de Empresas (UTE) denominada DESM.

Dentro del propio grupo adjudicatario existían diferencias sobre cómo estructurar esa garantía. Fuentes al tanto de las conversaciones señalaron que durante semanas hubo intercambios entre los distintos socios para definir qué actor debía asumir formalmente ese rol y bajo qué instrumento podía acreditarse la solvencia requerida por el municipio.

Entre las alternativas evaluadas apareció un aval del Banco Macro. Sin embargo, esa opción no terminó de conformar a los organismos técnicos encargados de analizar la oferta y fue considerada insuficiente para despejar todas las observaciones.

El expediente siguió abierto y el consorcio debió avanzar con nueva documentación respaldatoria para satisfacer los requerimientos planteados.

Incluso, según confiaron fuentes que siguieron de cerca el proceso, en determinado momento se exploró la posibilidad de que Televisión Litoral, empresa insignia de Scaglione, aportara respaldo para fortalecer la presentación, algo que fue rechazado.

La razón era simple: la empresa de medios no participa formalmente de la concesión -sí como socio estratégico- y varios entendían que no debía quedar expuesta en un expediente licitatorio del que no forma parte directa.

De hecho, quien se involucra de manera más cercana al proceso de la exRural es Vito Scaglione, a cargo del diario La Capital. Con ese capítulo resuelto, la comisión evaluadora avanzó con una recomendación favorable que derivó en la adjudicación definitiva.

Adjudicacion rural

El armado que se quedó con el predio de Rosario

Aunque la cara visible de la propuesta fue la firma Dale Play Records, detrás de la oferta se conformó un esquema que combinó experiencia nacional en la industria del entretenimiento con actores empresarios rosarinos que vienen participando de distintos desarrollos vinculados a espectáculos, medios y actividades comerciales.

Como contó Letra P durante el proceso licitatorio, el grupo fue el único que llegó a la apertura de sobres. Otros interesados analizaron el pliego, pero finalmente desistieron de competir.

La propuesta terminó reuniendo a jugadores con capacidad para proyectar uno de los emprendimientos más ambiciosos que se pensaron para el predio en los últimos años.

Además de Lauría y Scaglione, hay otro grupo de productoras del espectáculo aglomeradas bajo el nombre de Nervio Music: empresarios locales del espectáculo como Ariel Jokanovich -de la productora Asfalto-, los hermanos Gastón y Andrés Abiad -MA Producciones- y Gustavo Granato -All Press Producciones-, entre otros. All Press y Asfalto, reveló Letra P días atrás, también están cerca de cerrar un acuerdo para la explotación de los estadios de Newell's.

"Para la explotación de ciertos sectores del predio concesionado, a saber: Salón multipropósito, Pabellón y Mercado de Toros, Picadero y Pabellón de Aves y Conejos", dice el decreto del 12 de junio sobre la contratación de TVL y Nervio Music.

Además, aclara que quien deberá responder siempre es "la adjudicataria como única y exclusiva obligada frente a la Municipalidad de Rosario".

El esquema de concesión que diseñó la municipalidad de Rosario explica en buena medida el resultado de la licitación. El pliego fija un plazo de 30 años y un canon mínimo de $50 millones mensuales, con un sistema mixto atado a la actividad real del complejo.

Apertura sobres ex-rural El intendente de Rosario, Pablo Javkin, en la apertura de sobres de la ex-Rural.

El monto no es fijo: surge de una fórmula que pondera distintas unidades de negocio, como el salón multipropósito, el estadio Arena, el estacionamiento y los servicios complementarios.

A eso se suma una garantía de oferta de $180 millones y un esquema de pagos escalonado durante los primeros cinco años, que llega al 100% del canon cuando todas las unidades estén operativas.

El concesionario deberá asumir, además, cargas urbanas significativas. No sólo explotará el área exclusiva del predio, de casi 59 mil metros cuadrados, sino que también deberá hacerse cargo de la remodelación y mantenimiento de unos 28 mil metros cuadrados de espacio público, incluidas veredas perimetrales.

El jueves pasado, el gobierno provincial dio cuenta de un avance del 86% del Estadio Arena, que tendrá una capacidad para 6.000 personas.

Un negocio que mueve millones

El pliego impulsado por la municipalidad estableció un canon millonario y una serie de compromisos de inversión para poner en valor un predio que lleva años esperando una transformación integral.

La intención oficial es que el lugar deje de funcionar únicamente como sede eventual de grandes eventos para convertirse en un polo permanente de actividad económica, cultural y recreativa.

La propuesta contempla mejoras de infraestructura, recuperación de espacios existentes y el desarrollo de nuevas prestaciones que permitan ampliar la utilización del predio durante todo el año.

El paso cero será el vinculado a la gastronomía, íntimamente vinculado a los Juegos Sudamericanos que se desarrollarán en Santa Fe.

Eso hizo que los tiempos apremiaran a la hora de la adjudicación, con la necesidad de resolver al menos de manera temporal -y no con la propuesta definitiva- lo vinculado a ese apartado.

La unión de Lauría con un gigante global

La definición llega en un momento de expansión para Dale Play. Días atrás se conoció que Live Nation, el mayor operador mundial de espectáculos en vivo, avanzó en la adquisición de la productora argentina, una operación que generó impacto en todo el mercado del entretenimiento.

En las últimas horas se conoció que Live Nation también explotará el Movistar Arena, mientras que meses atrás habían cerrado cerraron un acuerdo por diez años para realizar espectáculos en el estadio de River.

Si bien la compra no formó parte del análisis licitatorio, porque se produjo una vez iniciado el proceso, en el sector interpretan que la novedad podría potenciar significativamente el desarrollo futuro de la ex Rural.

La posibilidad de acceder a circuitos internacionales de artistas, producciones y eventos aparece como uno de los activos más valiosos que podría aportar el nuevo escenario.