Córdoba: quién es José Manuali, el ingeniero que quiere llevar su receta de reconversión a la Unión Industrial

José María Manuali llegó esta semana a la presidencia de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) después de casi tres décadas construyendo su carrera dentro de una misma empresa. Ingeniero, especialista en procesos de reconversión industrial y CEO de Pertrak , asegura que esa experiencia será el principal aporte de su gestión al frente de la entidad.

José Manuali no pertenece a una familia empresaria ni construyó su carrera fundando una compañía propia. Su recorrido fue otro: ingresó hace casi 30 años como pasante a la entonces Perkins Argentina y hoy conduce la empresa que nació de aquella transformación, Pertrak .

“Soy ingeniero electromecánico de la Universidad Nacional de Córdoba . Ingresé haciendo una pasantía hace muchos años y hoy casi llevo 30 años adentro de la empresa. Trabajo en la misma empresa donde arranqué, pero tuvo un fuerte proceso de reconversión”, cuenta.

Esa historia explica buena parte de su mirada sobre la industria. Perkins Argentina fabricaba motores bajo licencia, un negocio que dejó de tener demanda. En lugar de desaparecer, la empresa decidió reinventarse. “Nuestro negocio prácticamente desapareció y trabajamos muchos años para reconvertirlo. Hoy tenemos tres unidades de negocios y una empresa saneada, con posibilidades de crecimiento.”

Actualmente Pertrak produce autopartes complejas para terminales como Toyota , Stellantis y Volkswagen. Además desarrolla un negocio de distribución de repuestos y administra un parque logístico donde trabajan diariamente entre 500 y 600 personas. “Conozco lo que es hacer un proceso de reconversión porque lo viví desde adentro”, resume.

De la fábrica a la representación empresaria

Su desembarco en la dirigencia industrial también fue gradual. Primero participó en la Cámara de Industriales Metalúrgicos (CIMCC). Luego esa entidad lo designó como representante ante la UIC. Ahora, tras suceder a Luis Macario, asumió la presidencia de una organización que reúne a unas 5.700 empresas industriales de la provincia.

“Vengo del sector automotriz y ahora estoy en una curva rápida de aprendizaje porque tengo que representar a todos los sectores industriales”, admite. Por eso asegura que uno de sus principales desafíos será escuchar. “Tengo que poner mucha atención en la escucha. Vengo de un solo rubro, pero ahora tengo la responsabilidad de dirigir todos los sectores”.

Su intención es construir una conducción amplia. “Un punto clave para mí es tener la mayor representatividad posible dentro de todo el entramado industrial”, afirma.

La experiencia de la reconversión como hoja de ruta

Quienes conocen a Manuali sostienen que buena parte de su liderazgo está atravesado por la experiencia de haber transformado una empresa cuyo negocio original dejó de existir.

No sorprende, entonces, que esa palabra aparezca una y otra vez durante la entrevista: reconversión. “La Argentina venía de una economía relativamente cerrada y hoy nos abrimos. Necesitamos una reconversión acelerada porque hay muchas empresas que están sufriendo”.

Para él, esa transformación tiene dos dimensiones. “Puertas adentro tenemos que profesionalizar más la gestión, incorporar tecnología y sumar talentos. Puertas afuera necesitamos un Estado nacional, provincial y municipal que acompañe la competitividad”, señala.

Competir en una economía abierta

Manuali no cuestiona el rumbo macroeconómico del gobierno de Javier Milei. “Con la estabilización de las variables macroeconómicas estamos de acuerdo”, dice. Pero advierte que la apertura obliga a muchas empresas a acelerar procesos que durante años quedaron pendientes.

#Prensa Manuali, nuevo presidente de la UIC: "Creíamos que el segundo semestre iba a ser mejor para la industria"https://t.co/hCiVnXuq3K — Unión Industrial de Córdoba (@UICba) July 29, 2026

“La principal preocupación hoy es la demanda”, sostiene. Y agrega que el verdadero desafío será competir. “Hay empresas muy tecnológicas que ya exportan y otras que quedaron rezagadas. Todas van a tener que pensar en la reconversión”, remarca.

Uno de los conceptos que más repite es el de la escala. “Hoy es sumamente importante tener una escala adecuada para poder adquirir tecnología o tener los talentos que uno necesita.”

Un pedido a Javier Milei

Si tuviera una reunión con el presidente Javier Milei, dice que respaldaría la estabilidad macroeconómica, aunque pediría ampliar el foco. “Creo que hay una mirada muy puesta en minería, gas, petróleo y campo. Argentina necesita de todos los sectores económicos”, sostuvo.

Y plantea que la política de incentivos debería extenderse: “Si hay industrias que funcionan, exportan y generan empleo, ¿por qué romper lo que funciona? Ayudemos a que lleguen más lejos”.

En ese contexto recuerda el peso del sector: “Estamos hablando de unas 5.700 empresas y cerca de 110.000 empleos directos. La industria derrama muchísimo trabajo en toda la sociedad.”

Un industrial resultadista

A los 54 años, Manuali reconoce que su manera de gestionar proviene íntegramente del mundo privado. “Soy un tipo 100% del ámbito privado. Necesito resultados, soy práctico, resiliente e insistidor”, se define.

Por eso también tiene claro cómo quisiera terminar su mandato: “Quiero que me recuerden con resultados. Que hayamos fortalecido el entramado industrial y que esa voz sea escuchada donde tenga que ser escuchada”.

La última definición vuelve, inevitablemente, a su propia historia. La del ingeniero que atravesó una reconversión de más de dos décadas dentro de una misma empresa y ahora pretende trasladar esa experiencia a toda la industria cordobesa. “El empresario cordobés tiene un ADN muy fuerte de resiliencia. Tenemos lo que tenemos porque somos muy fuertes cuando nos proponemos un objetivo”, concluye.