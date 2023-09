Inflación: Massa patea aumentos para evitar una bomba de dos dígitos justo antes del 22-O

Cuando el Gobierno decidió subir el tipo de cambio a $350 y devaluar el peso un 22%, en los pasillos del Palacio de Hacienda reconocieron que no sería "descabellado" pensar en una inflación del 10% para agosto. Casi a fin de mes, un funcionario del equipo económico corrigió la proyección y previó que podría "no llegar" a superar ese techo. Para las consultoras privadas no hay grises: midieron entre 11% y 14% para el octavo mes del año y prevén que junto con septiembre el aumento promedie un 25%.