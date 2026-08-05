Reelecciones de intendentes: el massismo busca quitarle a Kicillof el control del debate en el Senado

Malena Galmarini quiere discutir la reelección de intendentes en la comisión de Reforma Política.

El Frente Renovador busca controlar en el Senado bonaerense el debate por las reelecciones indefinidas para intendentes y convocó a una reunión de la comisión de Reforma Política, que preside Malena Galmarini para el próximo martes. El objetivo será exponer la situación del proyecto que impulsa Axel Kicillof y permitir que cada fuerza fije posición dentro del ámbito institucional.

Galmarini envió una nota a la secretaría legislativa más de un mes atrás para reclamar que los expedientes vinculados con la reforma electoral fueran girados a la comisión que ella controla. El planteo apunta a evitar que esos expedientes quedaran bajo el control de Legislación General, la comisión presidida por el senador Germán Lago , identificado con el MDF.

El massismo sostiene que todos los proyectos vinculados con reformas electorales deberían pasar por la comisión de Reforma Política. Además de la iniciativa sobre los mandatos municipales, está la de Boleta Única de Papel , impulsada por varios sectores de la oposición , y la propuesta relacionada con la calendarización del año electoral.

Según pudo saber Letra P , el encuentro convocado por Galmarini tendrá carácter informativo, aunque la senadora presentará copias del proyecto de Durán y de las notas que envió para solicitar el giro de los expedientes.

También llevará publicaciones de redes sociales y referencias a la cobertura de distintos medios durante la última semana, período en el que el debate sobre las reelecciones de intendentes tomó mayor relevancia dentro de la Legislatura bonaerense. Aunque el expediente sobre las reelecciones no forme parte formalmente del temario de ese cuerpo legislativo, durante la reunión podrían exponerse las posiciones de los distintos integrantes de la comisión.

El Frente Renovador no acomoañará al proyecto de reelecciones en el Senado bonaerense

Quiénes integran la comisión de Reforma Política

La comisión de Reforma Política está integrada por Galmarini, Fernando Coronel, Sergio Berni, Ayelén Durán, Amira Curi, María Rosa Martínez y Adrián Santarelli, todos de Fuerza Patria.

Por La Libertad Avanza (LLA) participan Carlos Curestis, María Luz Bambaci y Gonzalo Cabezas. La representación de la Unión Cívica Radical (UCR) corresponde a Nerina Neumann. También forman parte Marcelo Leguizamón, de Hechos; Juan Manuel Rico Zinni, del PRO; y Sergio Vargas, de UyL.

La comisión de Reforma Política en el Senado bonaerense.

El planteo del Frente Renovador apunta a que la discusión sobre las modificaciones al régimen de reelecciones se desarrolle dentro de la comisión especializada y con participación de las distintas fuerzas. La reunión convocada por Galmarini buscará poner ese reclamo en el centro de la discusión institucional del Senado bonaerense.