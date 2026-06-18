El director del INDEC fue elegido por la OIT para integrar un grupo de expertos internacionales

El director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ), Pedro Lines , fue seleccionado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para integrar un comité de especialistas conformado por referentes de distintos países y continentes, en una designación que representa un reconocimiento a la trayectoria técnica del funcionario argentino y al trabajo desarrollado por el organismo estadístico.

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La elección de Lines se produjo en el marco de una convocatoria internacional que reunió a expertos provenientes de cuatro continentes. La participación del titular del INDEC en el ámbito de la OIT lo ubicará entre los profesionales encargados de aportar conocimientos para el desarrollo y la actualización de metodologías vinculadas al mundo del trabajo y las estadísticas laborales.

Antes de asumir la conducción del INDEC, Lines se desempeñó durante años en distintas áreas técnicas del organismo y formó parte de equipos especializados en la elaboración de cuentas nacionales e indicadores económicos. Además, dese 2019 integró grupos de expertos de las Naciones Unidas y trabajó en proyectos vinculados con la armonización de estadísticas y sistemas de medición.

Lines es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macroeconómicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Su perfil técnico fue uno de los factores que pesaron en la decisión de la OIT, que convocó a especialistas de diversas regiones del planeta para conformar el equipo de trabajo.

Para la aprobación de la nómina de expertos imparciales del comité, la OIT excluye a quienes pertenezcan a naciones que podrían entran o salir del ranking de los diez primeros puestos en la integración del Consejo de Administración y garantiza que haya representación global, entre otras normas de selección.

El papel de la Argentina en los organismos internacionales

La incorporación del director del INDEC a este espacio de la OIT también implica una mayor presencia de la Argentina en los organismos multilaterales vinculados con las estadísticas y el empleo. Desde el organismo destacaron que la participación permitirá intercambiar experiencias con especialistas de otros países y contribuir al diseño de herramientas destinadas a mejorar la medición del mercado laboral y las condiciones de trabajo a nivel global.

La designación se suma a otros antecedentes de participación de técnicos argentinos en ámbitos internacionales y refuerza el posicionamiento del INDEC en materia de cooperación y producción estadística.

El comité también estará integrado por especialistas de África, Europa, Asia y el Pacífico, entre ellos autoridades estadísticas de Lesotho, Rwanda, Maldivas, India y Eurostat, consolidando una representación global para la evaluación.

La misión del grupo de expertos convocado por la OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, firmado al finalizar la Primera Guerra Mundial. Su creación se basó en la idea de que una paz duradera solo podía lograrse si existían condiciones de justicia social para los trabajadores.

Desde el comienzo, la OIT se organizó de una manera particular que aún la distingue de otras organizaciones internacionales: su sistema tripartito. Esto significa que en su Consejo de Administración participaban representantes de tres grupos diferentes: los gobiernos de los Estados miembros, los empleadores y los trabajadores.

Dentro del grupo de los gobiernos, algunos puestos fueron reservados de forma permanente para los países considerados las principales potencias industriales de su tiempo. La tarea del grupo de expertos que formó parte consiste en definir los criterios que deberán utilizarse para determinar cuáles serán los diez países con representación permanente en el Consejo de Administración.

De acuerdo con el cronograma oficial, los expertos trabajarán durante los próximos meses y presentarán sus conclusiones en noviembre de 2026, durante la 358ª reunión del Consejo de Administración.