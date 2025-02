Guerra total: como CFK, Javier Milei le exigirá a Clarín que desinvierta por la compra de Telefónica

Embed - JAVIER MILEI: “AMO SER EL TOPO QUE DESTRUYE AL ESTADO”

En un comunicado, Roberto Nobile, ceo de Telecom, le respondió con el corazón. “Con esta operación, Telecom demuestra su vocación de seguir invirtiendo en la Argentina en el marco de las condiciones macroeconómicas actuales que suman certeza y estabilidad a la inversión privada y competitiva”, elogió.

La defensa de Telecom

Fuentes de la compañía aseguraron a este portal que "no se trata del 'take over' de un competidor fuerte y en ascenso" sino de la compra de "un activo que se estaba deteriorando, con riesgos para sus clientes, sus redes, su calidad del servicio y sus empleados". "Lo que se busca es un proceso de capitalización, inversión y modernización de la compañía", agregaron.

Para derribar el argumento del monopolio, la empresa cuenta "cinco o seis competidores", incluyendo a prestadores no sólo de telefonía sino también internet: Claro, la fusión entre Direct TV y Amazon, Telecentro e iPlan. También destacó "el superpromocionado Starlink de Elon Musk, que hace ya un año presta servicios en el país en zonas urbanas y rurales con una rápida inserción".

"El gobierno argentino se ha manifestado reiteradamente a favor del ingreso de operadores extranjeros de telecomunicaciones y también de la necesidad de inversión privada en infraestructura, por lo que una inversión directa de 1300 millones de dólares, más inversiones anuales de cientos de millones en la misma moneda, para tener las redes de conectividad más modernas de la región, en beneficio de usuarios y empresas, sin duda es algo favorable", indicaron.

La gran pulseada del Círculo Rojo telco

En la pulseada por Telefónica, Telecom ganó por una oferta de u$s 1250 millones contra pesos pesados: DirecTV (Grupo Werthein), Telecentro (de Alberto Pierri), el magnate mexicano Carlos Slim, LibertyGlobal, Claro y Alpha Media (Marcelo Fígoli). Según consignó el diario El País, el grupo había encomendado la venta de su negocio en Argentina hace escasas semanas a JP Morgan y al despacho de abogados Latham&Watkins.

El Grupo Clarín tiene como accionistas controlantes a las familias Noble Herrera, Magnetto, Pagliaro y Aranda, que tienen el 44% de la estructura accionaria. Cablevisión Holding es una de las varias estructuras que controla, que tiene como una de sus compañías a Telecom Argentina S.A.

Son varios los roces que tuvo Milei con Clarín desde que asumió la Presidencia. Sobre todo, el mandatario asegura que sus distintos medios intentan perjudicar la hoja de ruta oficial. Un doble golpe fue la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la eliminación de la exención del IVA a medios gráficos.

Por un lado, puso a Andrés Vázquez al frente de la Dirección General Impositiva (DGI), quien en 2009 protagonizó un escándalo cuando encabezó un operativo con más de 200 inspectores en las oficinas del grupo de medios. Por el otro, la suspensión del beneficio fiscal afectaba sobre todo a quienes venden otros servicios como la televisión por cable o promociones con un club de descuentos (Club La Nación o Clarín 365).