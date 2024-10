El FMI espera que Toto Caputo dé un paso clave para abrir la negociación por dólares frescos

"El staff está a la espera de la Argentina, es la que tiene que proponer", indicó un empresario que se reunió en el último tiempo con funcionarios del organismo internacional. Todavía no está confirmado si el ministro podrá verse cara a cara con la titular de la entidad , Kristalina Georgieva , en una reunión bilateral.

Aunque el equipo económico tiene en carpeta pedir varias cosas: una es unificar las revisiones del programa de Facilidades Extendidas (EFF por sus siglas en inglés) vigente y unir ambos desembolsos. En términos fiscales y monetarios, el Gobierno pasa las dos pruebas que le exigirán los técnicos del Fondo para elevar la revisión al Board, que es el que tiene que aprobar luego los giros de divisas. En el caso de las reservas, no: datos privados indican que las arcas netas están unos u$s4.000 millones por debajo de lo requerido.

WhatsApp Image 2024-10-22 at 18.33.53.jpeg

Según pudo saber Letra P, el pedido de un waiver (perdón) que haga que la entidad se saltee ese objetivo e igual obtenga los Derechos Especiales de Giro (DEG) es una posibilidad "que está sobre la mesa", planteó una fuente oficial.

No sería la primera vez. Durante la gestión de Sergio Massa el FMI perdonó desvíos más serios de las metas. Nadie cree que el Fondo no vaya a convalidar uno más. "La idea del Gobierno es utilizar esos desembolsos para cancelar por adelantado pagos de interés y el FMI no tiene intenciones de objetar ese planteo", contó un ceo.

Pero Caputo no sólo busca acelerar los tiempos del programa actual sino también los de un nuevo acuerdo que venga con dólares frescos.

"Son flexibles en lo burocrático", indicó una voz ministerial que también estimó que las novedades podrían llegar antes de terminar el año. Para reeditar el EFF, el titular de la cartera económica debe mandar una carta formal de la que todavía no hay noticias.

Milei FMI Javier Milei con la titular del FMI, Kristalina Georgieva NA

Qué puede pedir el FMI

Es de esperar que con el nuevo financiamiento también vendrán nuevas exigencias que variarán según el tipo de programa que acuerde el Gobierno. Según el referente del sector privado que está en contacto con el FMI, el Fondo "no va a poner grandes condicionamientos".

Un exintegrante de la entidad, en cambio, señaló que la principal preocupación que tiene el staff es respecto al sistema cambiario. "Para el año que viene el Gobierno promedio ralentizar el ritmo de devaluación y al contrario, el dólar está muy atrasado", planteó. También apuntó que los funcionarios ven con buenos ojos las desregulaciones "chicas" que de a poco hace el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

No es un punto caprichoso: el eventual desembolso extraordinario tendría el destino de fortalecer reservas que permitan abrir el cepo. Cuanto más dinero otorgue la entidad dirigida por Georgieva, más de shock será la eliminación de la ingeniería financiera sobre el dólar.

Este proceso puede contener una devaluación que Caputo y su equipo buscan evitar a toda costa, sobre todo por la cuestión política que motoriza muchas de las actitudes y medidas que tomó el titular de Hacienda en su gestión: el control de la inflación. Un salto cambiario se volcaría de lleno a los precios.

El ministro, premiado

En Washington, Caputo tuvo una reunión con con la directora gerente de Operaciones del Banco Mundial, Anna Bjerde. De ese encuentro surgió que la entidad está lista para acompañar a la Argentina con más de u$s2.000 millones en préstamos para "las áreas de protección social y educación y para apoyar a los más pobres en su acceso al transporte y la energía", indicó el organismo.

CAPUTO BANCO MUNDIAL.jpg Toto Caputo con la directora gerente de Operaciones del Banco Mundial, Anna Bjerde.

Este miércoles el jefe de la cartera económica recibirá un premio. La revista LatinFinance lo nombró como "Ministro de Finanzas (Economía) del año" y recibirá el galardón en un desayuno privado, aunque la publicación no detalló por qué eligió al argentino para darle la distinción.

En 2023, el elegido fue su par brasileño, Fernando Haddad. El argumento fue que el ministro de Lula Da Silva logró "que se aprueben reformas económicas clave y se gane la credibilidad del nuevo gobierno, y los resultados lo demuestran: la economía está creciendo a un ritmo más rápido del esperado”.