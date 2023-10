El FMI especula con el 22-O para destrabar el próximo desembolso

El Fondo Monetario Internacional (FMI) especula con lo que pase el próximo domingo y aún no le pone fecha a la séptima revisión del acuerdo con Argentina que destrabará los U$S 2500 millones restantes para este año. En el Ministerio de Economía también se enfocan en despejar esa incógnita y advierten que si hay ballotage, el dinero esperará incluso hasta después de la definición el próximo 19 de noviembre. El swap con China que activó este miércoles el presidente Alberto Fernández en su viaje al país oriental trae alivio a las reservas del Banco Central, que igual continúan en niveles críticos y deben afrontar no sólo vencimientos con el organismo crediticio sino también una presión dolarizadora que crece.