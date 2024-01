El salto de los dólares paralelos de los últimos días terminó con el veranito cambiario de diciembre para la administración de Javier Milei y Toto Caputo . La brecha se amplió y, si avanza hacia el 60%, entra en zona de peligro: el precio ya no sirve para quienes exportan, importan o buscan cuidar sus ahorros. Especialistas advierten sobre la estrategia de licuar para abrir el cepo; mientras que el mercado anticipa una nueva devaluación.

El experto financiero Salvador Di Stéfano agregó a ese punteo: la falta de una señal política prometida. "Caputo dijo que venía con u$s15.000 millones abajo del brazo y ese dinero no está". El analista se refiere a los fondos frescos del FMI que preveía en el paper sobre la dolarización que el titular de Hacienda le presentó a MIlei durante la campaña electoral.

Di Stéfano definió el escenario como de "anomalía de mercado". "El CCL está abajo del tipo de cambio para la compra con tarjeta. Las reservas caen; el oficial no atrae exportadores ni al ahorrista. La tasa de interés está negativa".

La diferencia entre el precio oficial y los bursátiles tuvo un piso del 17% el 27 de diciembre; y ahora está alrededor del 47%. Especialistas consultados coinciden en que los tipos de cambio tenderán al más alto. Es decir, el que se aplica para las compras con tarjetas de crédito y que se ubica en $1335; $200 por encima de los bursátiles y con una brecha cercana al 60%.

Gustavo Ber anticipó que por encima de ese porcentaje "los operadores comenzarán a anticipar con mayor fuerza una nueva devaluación, posiblemente antes de la cosecha gruesa para incentivar liquidaciones", al referirse al período de mayor liquidación del complejo sojero que se da entre marzo y abril.

¿Quién gana?

Para el especialista en finanzas del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) Leandro Ziccarelli el problema "no es sólo el nivel de brecha, sino también el tipo de cambio real". "Si los precios no desaceleran rápido, con el tipo de cambio yendo al 2%, no llegás a la gruesa. En condiciones optimistas, podés llegar habiendo dilapidado tres cuartos del efecto de la devaluación y con una brecha en torno al 50%".

Acortar la brecha fue el primer éxito pírrico de la gestión Caputo y ya se está desmoronando. En el esquema actual, no hay ganadores claros. "No hay beneficios para nadie en particular y es justamente ese el objetivo. Que pierdan todos. Licuar riqueza para poder abrir el cepo y que los stocks sean administrables. Después de eso habrá un panorama más claro", analizó Ziccarelli.

Di Stéfano consideró que con tasas de interés negativas para los instrumentos en pesos; impuestos para el acceso a la compra de divisas que -subrayó- "La Libertad Avanza prometió quitar"; y sin estímulos para el ahorro o la inversión, el Gobierno crea una "invitación a dolarizarse". Para Ber, en la medida que se amplía demasiado la brecha, "se van volviendo a generar distorsiones; y deja de generar beneficios para mejorar el saldo comercial y así recuperar reservas".