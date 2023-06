El Círculo Rojo se agarra la billetera y hace oídos sordos al reclamo de CFK

El planteo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para revisar la distribución de la riqueza no cayó para nada bien en el Círculo Rojo . El empresariado, que se reunió en la Convención Anual de la Cámara Argentina de Construcción, negó que el aumento de sus ganancias esté relacionado la suba de los precios, tal como lo sugirió la expresidenta a partir de un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"No es real. Ese argumento del Fondo se aplica en países en donde la inflación es del 8% y no del 100%", se quejó el CEO de una constructora sobre el análisis que la exmandataria le mostró al ministro de Economía, Sergio Massa, el cual indica que los beneficios privados son los "responsables del 45% de las subidas de precios desde principios de 2022″. "Las causas son otras, en México y Brasil, que son países con industria automotriz al igual que Argentina, los precios de los autos no suben. Sólo acá", indicó el empresario ante Letra P.