El bono que lanzó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para resolver la deuda comercial no termina de convencer a los importadores . Las empresas tienen muchas dudas sobre la conveniencia o no de suscribir al instrumento que pergeñado por el equipo económico de Toto Caputo ; y especulan con presionar un poco más para mejorar los beneficios impositivos, en especial la eliminación definitiva del Impuesto PAÍS.

Causas del desplante importador

El primer Bopreal que se lanzó es a largo plazo, con vencimiento en octubre de 2027, con la posibilidad de renegociarse en el mercado secundario de bonos y de utilizarse para el pago de impuestos. Entre importadores admiten que sólo lo pueden tomar las grandes empresas, con espalda para aguantar el pago hasta esa fecha.

"Para las pymes no sirve. No están capacitadas y aparte los proveedores de afuera nos exigen que les paguemos", explicó un industrial a Letra P. "No terminamos de comprenderlo", es la frase que se repite entre las fuentes empresariales consultadas. El BCRA sacó un instructivo luego de la primera subasta, porque recibía consultas sobre la falta de entendimiento de su funcionamiento.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBancoCentral_AR%2Fstatus%2F1742231090406867004&partner=&hide_thread=false Publicamos la Guía para importadores: cómo suscribir los BOPREAL, con toda la información necesaria para que las empresas que tengan deudas con proveedores del exterior anteriores al 12/12/23 puedan participar de las licitaciones de los Bonos para la Reconstrucción de una… — BCRA (@BancoCentral_AR) January 2, 2024

El bono tampoco es atractivo para las grandes compañías. "No vemos entusiasmo de nuestros clientes. Hoy la venta de bonos en el mercado secundario, los dólares que obtenés de la venta le quita al valor presente del título; no te permite pagar con acceso al mercado por canje o arbitraje con fondos propios", indicaron en un estudio legal que trabaja con importadores.

La tasa del 5% tampoco es seductora. "Hay un juego de presiones para que quiten definitivamente el Impuesto PAÍS más allá del 31 de enero. Con un interés bajo, el gravamen se lo lleva puesto", contaron desde una cámara empresaria.

Auditoría de la deuda

A través del padrón de importadores, la Secretaría de Comercio busca realizar una auditoría para hacer un conteo fehaciente de cuánto es el pasivo, cuánto de esos dólares se trata de operaciones con casas matrices y cuánto se trata de maniobras fraudulentas, ante la especulación de posibles sobrefacturaciones para acceder a dólares oficiales en un momento de expectativa de devaluación.

"El fin del registro es transparentar la deuda comercial REAL que existe con proveedores del exterior. La discrecionalidad y arbitrariedad en el sistema anterior de las SIRAS generó enormes distorsiones y las empresas acudieron a todo tipo de vías de escape para poder seguir produciendo", indicaron fuentes de Comercio. Este medio consultó al área que dirige Pablo Lavigne sobre cuál es el monto que tiene en la mira, pero no obtuvo respuesta.