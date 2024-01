La primera pregunta que surge es cuánto valen los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. A principios de diciembre, la anterior gestión de la ANSES, a cargo de Fernanda Raverta , aseguraba que el patrimonio había alcanzado los u$s 76.000 millones. Sin embargo, se trata de un cálculo realizado con el tipo de cambio oficial como referencia . A valor del dólar Contado Con Liquidación (CCL), que es el precio del mercado, la suma al cuarto trimestre de 2023 asciende a unos u$s30.0000 millones, según datos de la consultora Empiria.

Captura de pantalla 2024-01-04 182829.png Acciones de empresas en la cartera del FGS al segundo trimestre del 2023 (últimos datos oficiales) (Fuente: ANSES)

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) explicó que esto podría habilitar la "liquidación y venta de las acciones de las principales compañías privadas que este Fondo tiene en su cartera". Una decisión que también supondría el "cese de la participación pública en los directorios de las empresas".

En la mira están, sobre todo, firmas energéticas: un sector estratégico para el ingreso de dólares. Las principales tenencias accionarias son de Banco Macro (27,49% del total); Edenor (26,81%); Gas Natural Ban (26,63%); Distribuidora de Gas Cuyana (26,12%); San Miguel (26,06%); Ternium (26,03%) y Consultatio (24,88%).

Se trata de la parte del paquete de activos más valiosa para el mercado. "Las mismas empresas se vuelven locas por comprar ese conjunto de acciones porque les da muchísima libertad. No quieren tener al Gobierno metido encima. Por ahora, nadie se animó a hacer eso", dijo a este medio Javier Timerman, fundador de Adcap Grupo Financiero.

Con todo, sin salir a hacer operaciones financieras, Caputo se hará de casi u$s5000 millones luego de esfumar la parte mayor del FGS, que también contiene el fondo Argenta para el pago de créditos subsidiados a beneficiarios de ANSES; plazos fijos, tenencias en Fondos Comunes de Inversión (FCI) e inversiones en la economía real.

El monto de las acciones podría elevarse en caso de utilizarse como garantía de pago de una deuda, como propuso el jefe de Hacienda en su plan para dolarizar que le entregó en campaña al ahora presidente Javier Milei.

Por qué el FGS vale menos

Al finalizar la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en 2015, el FGS valía unos u$s 49.900 millones. Al término del gobierno de Mauricio Macri, la ANSES informó tenencias por u$s 47.000 millones. Analistas del mercado cuestionan los u$s 76.000 millones que difundió Raverta por considerarla una cifra "inflada".

Según explicó el economista Matías De Luca, la baja tiene distintos factores: "En 2019 no había un tipo de cambio tan alto en términos reales. Por otro lado, los activos en pesos en 2019 valían mucho más de lo que valen ahora porque ahora son títulos principalmente de un Estado que tiene poca credibilidad fiscal. Ahora en 2023 lo comparás contra activos en pesos que valen menos y un dólar CCL que al ser tan alto hace que la valuación en dólares de esos pesos sea muy baja".