Crece la alarma en las pymes de Rosario: en marzo cayeron las ventas en el 70% de los comercios

Las pymes de Rosario y la región alertaron por una caída en las ventas del 6,5% en comparación con marzo de 2025.

La actividad comercial pyme en Rosario registró una nueva contracción en marzo pasado, según un relevamiento del Observatorio Económico de Rosario y la Región junto a la Federación de Comercio e Industria de Rosario (FECOI) . El informe reflejó una caída interanual de ventas del 6,5% y un escenario de creciente incertidumbre.

Las ventas interanuales registraron una baja del 6,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, en un contexto de fuerte retroceso también en la medición intermensual. Se trata del tercer mes consecutivo con indicadores negativos, lo que consolida una tendencia de enfriamiento del comercio minorista.

El impacto es generalizado: el 70% de los comercios relevados registró caídas en sus ventas y, dentro de ese universo, un 55% sufrió bajas superiores al 8%. Este comportamiento expone un deterioro sostenido del consumo , uno de los principales motores del sector.

Las perspectivas de corto plazo tampoco muestran señales claras de recuperación. De acuerdo con la encuesta elaborada por el Departamento de Economía y Estadística de FECOI , el 42% del empresariado pyme anticipa nuevas caídas en la actividad, mientras que un 40% considera que no habrá cambios significativos. Apenas un 18% proyecta mejoras.

El escenario se completa con un aumento en los niveles de endeudamiento: el 49% de los comerciantes indicó haber incrementado sus compromisos financieros. Esta situación se produce en contexto en el que el acceso al crédito continúa siendo limitado.

Entre los principales obstáculos señalados por los encuestados aparecen la caída de la demanda, la presión impositiva, los altos costos operativos y la falta de financiamiento. Estos factores configuran un cuadro complejo para la sostenibilidad de muchas pymes.

Un reflejo de la situación nacional de las pymes

El panorama en Rosario se inscribe en una tendencia más amplia, registrada a nivel nacional, donde las pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades similares. La retracción del consumo interno y el encarecimiento de los costos fijos afectan la rentabilidad en distintos rubros.

Informes sectoriales coinciden en que la actividad pyme muestra en todo el país signos de estancamiento, con caídas en ventas y menor dinamismo en la producción. La incertidumbre macroeconómica y las restricciones financieras profundizan este escenario.

En este contexto, el relevamiento del Observatorio Económico de Rosario y la Región y FECOI cobra relevancia como termómetro local de una problemática estructural. La falta de señales claras de reactivación mantiene en alerta a un sector clave para el empleo y la economía.