Compra de Telefónica: Milei condiciona a Telecom a ceder clientes para evitar la concentración

El Gobierno rechazará la compra de Telefónica si Telecom no se desprende de seis millones de usuarios.
El gobierno de Javier Milei condiciona la operación entre Telefónica y Telecom (controlada por Clarín) en el segmento de telecomunicaciones. Exige la cesión de clientes, espectro y activos clave para evitar posiciones dominantes en el mercado. La medida busca que la concentración no afecte la competencia ni a las personas usuarias ni a los negocios del sector.
A través de los canales oficiales, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) resolvió imponer condicionamientos a la compra de Telefónica por parte del grupo que encabezaHéctor Magnetto.
El dictamen se apoya en un informe técnico del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y sostiene que la operación, sin restricciones, podría derivar en una concentración que afecte la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones.
“Estas condiciones estructurales y conductuales buscan prevenir una concentración excesiva en el mercado de las telecomunicaciones y resguardar la competencia efectiva en beneficio de los usuarios”, señalaron en el escrito oficial.
Seis millones de clientes a un nuevo operador
Entre los principales requisitos, se establece que Telecom deberá desprenderse de casi la mitad de su cartera: unos seis millones de clientes móviles, junto con la infraestructura asociada, distribuidos entre el AMBA, el Norte y el Sur del país, que serán transferidos a un nuevo operador del sector.
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El Grupo Clarín avanza con la fusión Telefónica-Telecom tras el dictamen favorable, pero con condicionamientos, de Defensa de la Competencia.
Además, la empresa deberá garantizar al entrante el acceso a su infraestructura, espectro y sistemas de interconexión durante un período de dos años, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio mientras desarrolla su propia red.
Cambios en el espectro radioeléctrico e internet
En materia de espectro radioeléctrico, se ordena la devolución de 130 MHz, incluyendo 60 MHz de forma inmediata a nivel nacional, además de otras reasignaciones en zonas de alta concentración y la incorporación del remanente al mercado secundario.
Respecto de internet fija, Telecom deberá ceder clientes en aquellas localidades donde la participación del grupo resultante supere el 50% del mercado minorista.
Según el regulador, con estas condiciones la operación evitaría una concentración cercana al 70% del mercado y quedaría en torno al 50%, con el objetivo de preservar opciones para usuarios y empresas.
“El objetivo final es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo”, concluye el comunicado oficial.