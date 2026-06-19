Vaca Muerta: Halliburton y Pampa Energía sellan una alianza digital para impulsar el shale oil

Halliburton y Pampa Energía firmaron un acuerdo para incorporar herramientas digitales al desarrollo de Vaca Muerta , con foco en el bloque Rincón de Aranda, en Neuquén . La iniciativa busca mejorar la eficiencia operativa y acompañar el crecimiento de uno de los proyectos de shale oil con mayor proyección del país.

Aunque las compañías no informaron el monto del contrato, el convenio se enmarca en el plan de inversiones por más de u$s 4500 millones que Pampa Energía presentó para adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ), destinado a expandir la producción del yacimiento durante los próximos años.

La ejecución estará a cargo de Landmark , la unidad de software y gestión de datos de Halliburton, que desplegará una plataforma integrada de inteligencia artificial, automatización y modelado de yacimientos para mejorar la productividad, reducir tiempos operativos y optimizar el uso del capital durante las distintas etapas del desarrollo.

Para Pampa Energía, la incorporación de estas herramientas representa un componente estratégico en una etapa en la que el desafío ya no pasa únicamente por perforar más pozos, sino por sostener un crecimiento acelerado con menores costos unitarios y mayor eficiencia operativa.

Dentro de Vaca Muerta, Rincón de Aranda se convirtió en el principal motor de crecimiento de Pampa Energía. Durante el primer trimestre produjo en promedio 18.200 barriles diarios mediante 43 pozos, mientras que las últimas estimaciones de la empresa sitúan la producción en torno a los 27.000 barriles diarios.

El próximo objetivo operativo será alcanzar los 28.000 barriles diarios durante 2026 mediante la ampliación de las instalaciones de procesamiento, para luego escalar hasta los 45.000 barriles diarios un año más tarde.

Pampa Energía Vaca Muerta: Halliburton y Pampa Energía sellan importante alianza digital.

La evolución del activo también modificó la composición del negocio de Pampa. Durante 2025 las reservas probadas del bloque crecieron un 352% y el shale oil pasó a representar el 69% de las reservas totales de la compañía, al consolidar al petróleo no convencional como uno de los ejes de generación de valor para los próximos años.

Halliburton fortalece su liderazgo en la cuenca

El acuerdo también tiene una lectura estratégica para Halliburton. La empresa continúa ampliando su participación en el mercado argentino de servicios petroleros, en un momento de fuerte expansión de la actividad

En abril había anunciado un contrato exclusivo con YPF para los servicios de completación, que incluyó el desembarco de su flota de fractura eléctrica ZEUS y la plataforma OCTIV Auto Frac. Ahora suma a Pampa Energía como otra de las operadoras que incorporan sus soluciones tecnológicas para acompañar la fase de mayor crecimiento de Vaca Muerta.

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Los números de actividad reflejan ese posicionamiento. En mayo Halliburton ejecutó 1303 etapas de fractura, equivalentes al 52,5% del total registrado en la cuenca. Desde el inicio del desarrollo masivo de Vaca Muerta, la compañía concentra aproximadamente el 43% de todas las fracturas realizadas.

La eficiencia, el nuevo factor competitivo

El crecimiento de Vaca Muerta está desplazando el foco competitivo desde la expansión de la capacidad instalada hacia la eficiencia del desarrollo. A medida que aumentan las inversiones y los proyectos ingresan en etapas de producción masiva, la capacidad para integrar datos, automatizar procesos y optimizar decisiones operativas comienza a tener un impacto directo sobre la rentabilidad.

En ese contexto, la digitalización se transforma en una herramienta para mejorar el retorno de inversiones multimillonarias y acelerar la generación de flujo de caja. Para Pampa Energía, el acuerdo con Halliburton busca precisamente acompañar esa transición, aportando tecnología para maximizar el rendimiento de un activo que será determinante en su crecimiento futuro.

La iniciativa también coincide con una etapa de expansión de la infraestructura de evacuación del shale argentino, impulsada por obras como el Oleoducto Vaca Muerta Sur y el fortalecimiento de los sistemas de transporte, condiciones que permitirán absorber el aumento previsto de producción y ampliar las exportaciones de crudo.

Con este contrato, Halliburton consolida su posición en el principal polo energético del país y busca afianzarse como uno de los principales socios tecnológicos de los operadores que lideran la expansión de Vaca Muerta.