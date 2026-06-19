La Casa Rosada prepara una perimetral para evitar que Villarruel se acerque a Javier Milei

La idea inicial de la Casa Rosada era dejar afuera a Victoria Villarruel del acto central por el Día de la Bandera , tal como sucedió con la ceremonia del Tedeum el 25 de mayo en la Catedral metropolitana. Sin embargo, cuando la vicepresidenta confirmó que asistirá al evento patriótico en Rosario, la cúpula libertaria puso en marcha un operativo para evitar que se acerque al presidente Javier Milei .

El oficialismo desplegará el habitual operativo de seguridad y protocolo para resguardar al jefe de Estado. Con esta especie de perimetral política, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , busca evitar otra fotografía que retrate el divorcio entre Milei y Villaruel .

“Si quiere ir que vaya, pero no se va a cruzar con el Presidente”, confirmó a Letra P una fuente con despacho en la sede administrativa del Gobierno. Desde hace tiempo ningún funcionario disimula el malestar y la desconfianza que le tienen a la titular del Senado.

Los consultados se mostraron sorprendidos por la confirmación de asistencia por parte de Villarruel, que dio a conocer la decisión en sus cuentas de redes sociales. Según pudo saber Letra P , la vicepresidenta recibió la invitación de parte del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro .

Los esfuerzos de la Casa Rosada por cerrarle la puerta a Villarruel al acto de este sábado se explican también en la intención del Presidente de no ceder protagonismo y mostrar unidad del gabinete.

El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná.

Milei ordenó a toda la primera línea de funcionarios estar este mismo sábado a las 7.30 en la entrada del Aeroparque Jorge Newbery, desde donde la comitiva en pleno partirá rumbo a Rosario. Durante el acto, los integrantes del gabinete y diputados y senadores relevantes se ubicarán alrededor de Manuel Adorni. Será un operativo blindaje al ministro coordinador investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Esa será la principal foto que los hermanos Milei buscarán mostrar este sábado, con la idea de dar vuelta de página al escándalo que protagoniza el jefe de Gabinete. No parece que vaya a resultarles fácil: mientras el Congreso avanza con una posible moción de censura y/o interpelación, en la propia Casa Rosada hay funcionarios que prefieren una “salida elegante” de Adorni.

Fuentes de diálogo directo con Milei descartaron que el Presidente vaya a echar o trasladar al jefe de Gabinete. El entorno de Adorni se expresa en la misma línea: niega que esté pensando en un cambio de rol dentro del oficialismo.

Milei y Adorni Javier Milei y Manuel Adorni, la foto que quiere mostrar la Casa Rosada.

Las dudas respecto al lugar de la vicepresidenta

El aislamiento a la vicepresidenta responde al objetivo de quitarle todo el protagonismo posible dentro del esquema oficialista. Es algo que la Casa Rosada ya logró: las actividades, presencias y negociaciones de Villarruel se circunscriben casi con exclusividad a la cámara alta, salvo algunas excepciones como viajes al interior del país como el previsto para este sábado.

Fuentes santafesinas confirmaron a Letra P que Pullaro invitó formalmente a Villarruel. Será ubicada en las filas de las autoridades provinciales. Un pasillo dividirá ese sector del destinado a la Presidencia.

Los organizadores locales precisaron que ocupará una de las sillas que estarán ubicadas de frente al escenario. Pese al intento de la Casa Rosada de separar a Milei de su vice, todo indica que será muy dificultoso evitar una fotografía general de ambos, si se tiene en cuenta que un sector y otro estarán separados por apenas unos metros.

El entorno de la titular del Senado no da precisiones sobre cómo y con quiénes llegará a Rosario. En la cúpula de Balcarce 50 aclaran que los asientos de las figuras nacionales estarán controlados uno por uno por Karina.

La última vez que Villarruel fue desplazada de un acto oficial publicó un texto en redes sociales en los que trazó una lectura del presente político del país en relación al proceso fundacional de 1810. Aquel 25 de mayo se refirió a que Argentina atraviesa una “encrucijada de la historia”, en clara alusión de distanciamiento a las políticas del Presidente.

De donde sí se bajó por iniciativa propia fue de la misa del 21 de abril en homenaje al papa Francisco. En aquella oportunidad, Villarruel asistió a una ceremonia religiosa en la basílica María Auxiliadora, de Almagro, donde fue bautizado Jorge Bergoglio. Al salir del lugar, disparó un dardo contra Adorni: “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, dijo.