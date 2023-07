Hay acuerdo por la deuda: lo anunciaron Economía y el FMI

Para el ministro-candidato, no tener un acuerdo más sólido a esta altura no es una buena señal y menos tampoco tener una fecha fija para terminar de definir este acuerdo con el organismo presidido por Kristalina Georgieva. De hecho, las últimas semanas Massa no iba a viajar a Estados Unidos hasta que no estuviera prácticamente cerrado el acuerdo porque no quería dejar la campaña por tantos días. Al final, no viajó.