Halcones y palomas del FMI: las posturas del board para el caso Argentina

“La Argentina tiene un rol regional diferente que el de hace un año atrás. Ante la geopolítica definida por Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia), el país pasó a tener un rol estratégico determinante. Estados Unidos cambió la política de América Latina como ‘patio de atrás’ y le conviene dar su apoyo”, consideró la fuente.

En el Ministerio de Economía prevén que contarán con el respaldo de Yellen, quien es la que baja directivas al staff técnico del organismo y hace tándem con Shortino. “Ellos quieren a Massa”, afirman en los pasillos de Hacienda y remarcan que el actual es un programa distinto al que pidió Mauricio Macri en 2018, que rompió con todos los moldes de la entidad multilateral de crédito. Un halcón que también puede ser paloma.

Más halcones

El segundo país con alto porcentaje es Japón, que tiene un 6.14% de los votos y está representado por Jun Mizuguchi. “Es uno de los países junto con las llamadas sillas nórdicas, del centro de Europa, que por lo general tienen posiciones más duras respecto a la cantidad de dinero que se le da a un país”, subrayó el exdirector del Banco Central Daniel Marx. Punto crítico para las negociaciones en curso, ya que aún no hay definiciones respecto a si el equipo económico conseguirá el adelanto del desembolso de U$S10.600 millones y es probable que esa discusión quede por fuera del Staff Level Agreement que se cerrará en los próximos días para ser aprobada o no en la etapa del board.

En ese punto, Loser opinó que hay dudas. “Creo que no hay apoyo para adelantar desembolsos en forma importante, aunque pueden considerar un poco por la sequía (digamos 2.000 o 3.000 de millones de dólares). Nadie quiere una Argentina fuera de programa y con atrasos”, analizó en diálogo con este medio. A Mizuguchi tampoco le cae en gracia los incumplimientos a las metas de reservas internacionales, déficit fiscal y asistencias al Tesoro que hasta ahora el Gobierno no corrigió y puede comportarse como un halcón en esta votación. Con la misma postura se encuentra Alemania, en voz de Joerg Stephan, que tiene un 5,31% de poder de voto.

Las palomas

Una paloma podría ser Brasil. A mediados de mayo el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, le pidió al Tesoro de Estados Unidos que interceda ante el Fondo para que ayude a la Argentina a “superar la crisis” que atraviesa producto de la sequía y los compromisos firmados con ese organismo, que frenan el desarrollo de la economía. Pero a la vez, el aliado de Da Silva le bajó línea a su representante, Afonso Bevilaqua, quien es uno de los opositores a anticipar los giros con el objetivo de evitar corridas cambiarias. A su vez, tiene bajo su ala naciones africanas y de Centroamérica, que en conjunto suman un 3% de los votos.

Entre los otros países miembro, China tiene un 6%, Holanda y Bélgica tienen 5,4% cada uno, México y España un 4,5%, Indonesia y Singapur con 4,2% cada uno y Francia y Reino Unido tienen alrededor del 4% cada uno. Luis Oscar Herrera Barriga representa a la Argentina junto a Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú y tiene el sólo 1,6% del total.

El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores, Leonardo Madcur, continúan ultimando detalles para emprender el viaje a Washington. Está confirmado que habrá un monto destinado a intervenciones en el mercado cambiario y así controlar al dólar blue, que altera los precios de la economía argentina más en un año electoral. La discusión está en el monto y cuánto de los desembolsos que quedan para el resto del 2023 serán adelantados para engrosar las reservas del Banco Central. A Massa lo apura el vencimiento del 21 y 22 de junio, para el que no tiene divisas. Pero tiene fe en que un pago parcial de esa parte de la deuda a modo de gesto pueda comprarle más tiempo.

Por la demora en acordar la letra chica, en el massismo no arriesgan una fecha. “Hasta no tener todo cerrado, no viaja nadie. Cuando esté todo cerrado, viajan a escribir. Y cuando esté todo escrito, viaja Massa. De rehén en Washington no lo van a tomar”, aseguraron cerca del titular de Hacienda.