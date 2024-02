El lunes la agenda empresaria está liberada mientras Milei tendrá su audiencia privada con el papa Francisco y luego, el martes, Mondino organizó una reunión con miembros de la Confederación General de la Industria Italiana. Más tarde, asistirán a una exposición de arte del italiano Davide Querin y muestra fotográfica de edificios emblemáticos en Argentina de arquitectos italianos. El miércoles la delegación escuchará a la ministra de Relaciones Exteriores disertar en la inauguración de la Conferencia Internacional “Engaging the Global South: the role of women in addressing key challenges”. (Involucrar al Sur Global: el papel de las mujeres para abordar desafíos clave)