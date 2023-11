“ Siempre tiene ese humor cordobés, como dice ella ”, deslizó un empresario sobre las advertencias que hizo la futura canciller Diana Mondino al público en la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina ( UIA ) . La encargada de las relaciones exteriores de La Libertad Avanza (LLA) habló de decretazo, de no renovar las licencias no automáticas y de comprar generadores eléctricos por los cortes de luz en un verano que se anticipa, será duro en la economía.

Cara a cara, es una de las pocas interlocutoras que tiene LLA con los industriales y baja el tono : asegura que la apertura comercial y desregulación no sucederá hasta tanto “se ordene la macroeconomía, haya una flexibilización laboral y una modernización del Estado”, explicó un industrial bonaerense ante Letra P .

El presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja , esperaba cerrar el evento anual de una de las cámaras más importantes del Grupo de los 6 con J avier Milei como orador principal . El mandatario electo nunca respondió la invitación y una vez más desairó al Círculo Rojo. De tantos desplantes que tuvo el libertario en el último año, éste pareció no importarle a los ceos.

La UIA mantuvo reuniones con Mondino y también con el exvicepresidente de General Motors Federico Ovejero , quien trabaja en el contacto industrial para LLA desde junio. Su nombre suena para la Secretaría de Industria y aunque no se lo confirmó a quienes tuvieron encuentros, genera confianza. “ Es uno de nosotros ”, sintetizó el gerente de una alimenticia.

Durante su exposición, la economista del CEMA advirtió a los gerentes de fábricas que compren generadores eléctricos, insinuando que se vienen meses de calor y cortes de luz. A los minutos, en los pasillos del lugar de eventos, los hombres y mujeres de la industria comentaban será, también, un verano de paralización de plantas, si no se resuelve la falta de insumos por el cerrojo cambiario y la deuda comercial, las dos grandes preocupaciones a corto plazo.

“Hay que terminar con las regulaciones de las regulaciones. Con un impulso a la competitividad, la apertura al exterior no da miedo”, analizó un empresario metalúrgico. Un dirigente bonaerense puso reparos sobre la eventual desaparición de las licencias no automáticas que mencionó Mondino, ya que en parte es bueno para los importadores porque aporta facilidad, pero malo porque no habrá protección frente a la competencia extranjera.

La competitividad viene por el lado del sinceramiento del dólar oficial. “El dólar a $350 es una imbecilidad creada por imbéciles”, criticó el líder de Gruppo Modena, Cristiano Rattazzi, quien estimó un dólar competitivo entre $700 y $800. Otros industriales ubicaron al tipo de cambio más abajo. “El piso tiene que ser el dólar exportador que hoy está en $600”, consideró Miguel Zonnaras, presidente de Georgalos.

Pese a que aún LLA no les comentó qué pasará con la Secretaría de Comercio, su eliminación o reforma entusiasma. La totalidad de los consultados por este medio durante la conferencia concluyó que el regulador será el propio mercado, con los salarios como techo. “Venimos de un sistema de control de precios muy fuerte y muy generalizado, ni siquiera selectivo”, Funes de Rioja. Para el dueño de Cabrales, Martín Cabrales, el regulador será el poder adquisitivo de la gente.

A 11 días del ballotage, la incertidumbre por la economía parece haberse disipado poco y empieza a aparecer la expectativa. "Si aguantan seis meses vamos a tener el mejor país del mundo", les anticipó Mondino en el escenario. Muchos industriales coincidieron, otros creen que el ministro de Economía por asumir, Luis Caputo, "viene por unos meses a buscar fondos y se va".

A viva voz , Rattazzi dijo que ayudó mucho "para que Milei ganara". Un dirigente metalúrgico explicó que aportó a la campaña de La Libertad Avanza porque el partido le pidió fiscales, pero no quería comprometer a sus empleados "a trabajar para alguien que quizás no vayan a votar". Guillermo Francos, futuro ministro del Interior, les recordó una frase del expresidente Carlos Menem: "No hay industria sin pacto de convivencia, moneda sana, seguridad jurídica y estabilidad. Pasaron 30 años y tenemos que seguir diciendo esa frase". Le valió un aplauso.