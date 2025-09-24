SALVATAJE FULL FULL

Buenos Aires: La Libertad Avanza retoma la "ofensiva" de campaña tras la ayuda de Trump

Oxigenado en la crisis, vuelve al eje original. Encuentros con sectores en territorio y algunas apariciones de Milei en carpeta. Respirar no es ganar, admite.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
La Libertad Avanza retoma la iniciativa

Sobre el final de la semana pasada el Gobierno no podía quitar del centro de la escena la crisis política y económica, era un boxeador al que le entraban todas las piñas. El anuncio de la eliminación temporal de las retenciones al agro y la bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump le aportaron algo de oxígeno a una administración que tambaleaba.

Así, los libertarios retomarán el plan electoral que se compone de apariciones sectorizadas, con segmentos específicos de la sociedad como el empresariado (el viernes estuvo José Luis Espert en el polo industrial de Zárate y esta semana habrá una actividad en Tigre), los jóvenes (se prevé un encuentro en Almirante Brown) y los profesionales (en La Plata). No habrá caravanas y Javier Milei hará apariciones en momentos puntuales.

El armado de campaña de Buenos Aires considera que Milei demostró que el trabajo hecho le permite tomar medidas económicas como la eliminación de retenciones y conseguir apoyos internacionales como el de EEUU.

Un respiro no es ganar

Con todo, LLA sabe que tener un respiro en medio de la crisis no significa un triunfo en las elecciones nacionales de octubre. Hay un camino que se volvió muy cuesta arriba tras la durísima derrota electoral del 7 de septiembre. con números que quedaron muy lejos de lo que el Gobierno de Milei proyectaba para Buenos Aires.

Por eso, más allá de la foto con Trump, la calma de los mercados y el ingreso de dólares del sector agropecuario por la liquidación de los granos, los estrategas libertarios no se correrán del foco de trabajar puntualmente el proceso electoral tal como lo había diseñado días antes de la turbulencia económica. Allí admiten que deben trabajarse muchos aspectos para poder dar vuelta los resultados.

