Cristina Kirchner quedó a una banca de perder la primera minoría en el Senado

Con esta nueva composición, el FdT quedó a un paso de perder la primera minoría del cuerpo y alimentó el fantasma de debilidad que afrontó el oficialismo en la Cámara de Diputados el pasado 1 de diciembre , cuando la oposición dejó sin cuórum la preparatoria para ratificar a Cecilia Moreau en la presidencia del cuerpo. La aritmética de mayorías para establecer las autoridades se define por el peso de los bloques y no de los interbloques. De ese modo, el bloque liderado por Mayans mantiene la primera minoría con 19 miembros; la segunda minoría queda para la UCR, que tiene un bloque de 18 bancas; y la tercera minoría queda para Unidad Ciudadana, que posee 12 bancas. La cuarta fuerza del recinto es el bloque Frente PRO con nueve miembros y la quinta es el flamante bloque Unidad Federal, con cinco.

Cada uno de los senadores que dejaron el interbloque del FdT tenían distintas razones para la ruptura. El entrerriano Kueider venía amagando con romper desde el año pasado y hubo una última advertencia, de la que dio cuenta Letra P. El jujeño Snopek, en tanto, no ocultaba su malestar por el apoyo de la Casa Rosada al gobernador radical Gerardo Morales. "Además de que esta muy enojado porque quiere ser candidato a gobernador también tiene muchos desacuerdos con la vista gorda del Presidente con la situación de (la dirigente social) Milagro Sala, detenida desde el 16 de enero de 2016 y el encarcelamiento de dirigentes peronistas", confió una fuente cercana a Snopek. Este senador es el único que le puso fecha a su salida. Dijo que será a partir del 1 de marzo, aunque este jueves no estará presente por razones personales.

Snopek, también, fue el único que expuso sus argumentos por escrito, al culpar al jefe del Estado. En una carta dirigida a CFK, justificó que como "representante de mi provincia, no puedo dejar se señalar la falta de incidencia favorable que el Presidente ha tenido en los últimos tiempos para con Jujuy". "No puedo, ni quiero, asistir cómplicemente a la pérdida total de la inconstitucionalidad en la provincia de Jujuy, con un gobernador que no respeta ni la división de poderes, ni la Constitución, ni ningún mecanismo de contrapeso", completó el senador

En el caso de Catalfamo, sus colegas ven un alineamiento directo con Rodríguez Saá, que está cada vez mas cerca de Schiaretti a nivel nacional y suma volumen en la pelea interna que tiene con su hermano, el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá.