RESISTENCIA (Enviado) El aspirante presidencial de La Libertad Avanza, Javier Mieli , cumplió el viernes el ritual que tuvo durante el primer semestre en la previa de comicios locales: a través de sus voceros, envió un comunicado en el que aclaró que "no apoya a ninguno de los candidatos que competirán en las elecciones provinciales y municipales de la provincia de Chaco ". La diferencia, esta vez, fue que Milei encontró una respuesta del otro lado .

El chaqueño Alfredo Capi Rodríguez , quien este domingo se presentará con la boleta violeta de La Libertad Avanza, ratificó su pertenencia al frente liderado por el ganador de las primarias presidenciales. No tenía mucha opción: sus últimos actos y videos fueron imitaciones del economista , con latiguillos como "Viva la Libertad Carajo", videos de la motosierra; o el grito de "¡Afuera!", que usó para arengar la derrota de sus rivales.

Desde su casa de la ciudad de Barranqueras, pegada a Resistencia, la capital de Chaco, Rodríguez atendió este sábado un llamado de Letra P e ignoró el ninguneo de Milei , pese a que se difundió por vías oficiales. "A mi no me llamó nadie para decirme que no soy candidato de LLA. Son operaciones de prensa de un día antes de las elecciones, porque estamos creciendo", se excusó.

Este sábado no descansará, sino que cruzará el puente General Belgrano hasta la ciudad de Corrientes para inaugurar un local de La Libertad Avanza. "Yo soy el apoderado de LLA en Chaco, puse al candidato a diputado nacional ( Carlos García ). ¿Cómo no voy a tener nada que ver?", se indigna Rodríguez, quien trabaja de empresario textil y tiene un estudio de televisión propio.

El candidato cuenta que para crear el frente LLA en Chaco coordinó con el armador nacional del espacio, Carlos Kukuchi, quien le aclaró que no recibiría apoyo económico ni sería visitado por Milei. "Eso me parece bien, porque el liberalismo es una nueva etapa, en la que cada uno debe hacer su tarea y no estar esperando que un mesías venga a salvarlo".

Claro que de la falta de apoyo a la negación hay un trecho largo que Rodríguez no sabía que Milei estaba dispuesto a cruzar. "Sé que sólo apoyó a dos o tres candidatos y al resto, no. Pero el referente de LLA acá soy yo y por eso organicé la fiscalización el 13 de agosto", se jactó. Ese día, Milei obtuvo 28 puntos y quedó segundo, a seis de Sergio Massa y dos arriba de la suma de los dos candidatos de Juntos por el Cambio.

En las primarias chaqueñas, el 18 de junio, Rodríguez no llegó a tres puntos, pero con la ola violeta que hay desde el triunfo de Milei tiene expectativas de crecer. "En Chaco siempre hubo un candidato outsider que llega a casi 20 puntos. Puedo ser yo", se entusiasma. En el PJ y la UCR creen que no superará los diez, pero será determinante cómo los consiga. No tendrá la misma consecuencia si capta una porción del electorado de otros candidatos o si lo eligen quienes se ausentaron o anularon su voto el 18 de junio, que suman la mitad del padrón.

Fuentes de la LLA consultadas por Letra P ratificaron que la candidatura de Rodríguez no tiene el respaldo de Milei, como tampoco la de Rubén Galassi, quien compite con el sello "Libertarios en Acción" y suele citar al economista cada vez que habla. "No presentamos candidato en Chaco para la elección local. Es sólo eso", insistieron.

La novela sobre la franquicia de LLA en Chaco se origina en las dificultades que tuvo Milei para que su frente logre personería jurídica en todo el país. Sus armadores necesitaron ayuda de titulares de sellos partidarios nacionales o locales, sin importar demasiado quiénes eran.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCapiRodriguez68%2Fstatus%2F1699939528696356935&partner=&hide_thread=false FUERA LA CASTA!

Somos Milei en el Chaco! #LaLibertadAvanza #CapiGobernador #MileiPresidente.

El 17 de Septiembre, "Capi" Rodríguez Gobernador. Lista 659 pic.twitter.com/lI8molz3ox — Alfredo *Capi* Rodriguez (@CapiRodriguez68) September 8, 2023

Milei saludó a la mayoría de quienes lo representaron en las boletas en un evento que se hizo en enero, en Tigre, pero luego evitó contactarse con ellos. A los únicos que respaldó fueron a Martín Menem (La Rioja) y Ricardo Bussi (Tucumán). Ni siquiera quiso tomarse fotos clásicas de campaña, como la habitual gigantografía que se usa para hacer fotomontajes a medida con figuras locales.

Después de su triunfo en las primarias, el candidato presidencial empezó a preocuparse por la autonomía de su futura tropa legislativa. Si se repiten los números de las primarias, La Libertad Avanza ganará 39 bancas en Diputados y ocho en el Senado.

Tanta es la inquietud por este tema del diputado, como relató Letra P, este jueves Karina Milei, jefa de campaña de su hermano, reunió a quienes más chances tienen de llegar al Congreso para aclararles que manda ella. El chaqueño García estaba invitado, pero no pudo ir porque tenía que ir al cierre de campaña de Capi Rodríguez, su jefe político y candidato a gobernador de La Libertad Avanza. No sabía que, al día siguiente, Milei los iba a desconocer.