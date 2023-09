Chaco elige gobernador y asoma un escenario de inevitable ballotage

Aún así, Zdero vinculó a Capitanich con el "clan Sena" cada vez que pudo durante la campaña. En los debates televisivos entre los candidatos lo mencionó para justificar la necesidad de terminar con los cortes de calle, que son cotidianos en Resistencia. "Cuando gobernaba la UCR había 76% de pobreza y la provincia estaba colapsada de piquetes, que es una industria que inventaron ustedes", le respondió el mandatario peronista.

El encontronazo más duro que hubo durante los debates fue cuando el radical le recordó al gobernador la denuncia que recibió en 2008 por haber afiliado a la madre a la obra social de la provincia para asegurarle un tratamiento médico. "Atacar a mi madre muerta es lo más deleznable que puede tener una persona humana. Madre: perdonalo”, respondió el exjefe de Gabinete, señalando hacia arriba.

Las claves

Además de mejorar en los centros urbanos, Capitanich tiene dos desafíos para crecer respecto a junio: revertir el corte de boleta que hubo en distritos gobernados por el peronismo y robarle votos a los dos candidatos que vienen del PJ. Son el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez; y el exvicegobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff, quienes en las primarias terminaron con ocho y tres puntos, respectivamente. El exgobernador Domingo Peppo también compitió ese día, pero se bajó de la general. Hubo presión para que Martínez y Bacileff Ivanoff tampoco participaran, pero no dio resultado.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjmcapitanich%2Fstatus%2F1702630189279166966&partner=&hide_thread=false ¿Quién tiene que gobernar la provincia del Chaco?



Alguien que tenga la experiencia suficiente, la capacidad para gobernar, sobre todo en contextos de crisis, y que tenga una demostración probada de que lo puede hacer. pic.twitter.com/PCnyLNBbLy — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) September 15, 2023

Para revertir la elección, el gobernador apeló a una campaña de proximidad, con reuniones con vecinos segmentadas, para identificar las demandas de cada nicho del electorado, una hoja de ruta propia de la obsesión que lo caracteriza. Cerró con una caminata por Barranqueras, la ciudad cercana a Resistencia, un clásico desde la primera vez que ganó la provincia, en 2007.

Acompañado de su vice, Analía Rach Quiroga, el mandatario pidió el voto de todo el PJ ("No es posible que el peronismo tenga opciones, aquí hay una sola opción", dijo) y de los radicales desencantados "que no se sienten representados por este giro a la derecha”, según los calificó. Pescar sobre los desechos de una interna de la UCR siempre es una tentación en una elección tan pareja.

Zdero, quien lleva como compa ñera de fórmula a Silvana Schneider, tuvo su cierre en un café de Resistencia, junto a Valdes y a Maximiliano Pullaro, recientemente electo como gobernador de Santa Fe y dirigente de la corriente radical Evolución, la línea interna identificada con Martín Lousteau.

Para intentar ganar el domingo, el candidato radical concentró su campaña en las zonas donde peor le fue en junio, como en el departamento de Güemes, que incluye al Impenetrable, la región de la llanura chaqueña con 40 mil bosques nativos. Capitanich tiene un voto cautivo en las ciudades que la integran y, para alimentarlo, prometió gestionar un reconocimiento a sus habitantes por contribuir a sostener el medio ambiente.

La ansiedad de Zdero por ganar en primera vuelta se debe a que en un ballotage podría verse perjudicado ante un peronismo unido, ya sin listas subalternas. Sobre todo si no cierra bien las heridas que dejó la competencia en la UCR.

Dos acertijos

La elección tendrá dos elementos que pueden ser decisivos. El primero es el ausentismo, que en las primarias fue récord: sólo participó el 52% del padrón, 20 puntos por debajo del promedio. Zdero tiene más expectativas de recibir el respaldo de los nuevos votantes.

La otra incógnita el domingo será la influencia del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien en las primarias obtuvo 28 puntos en Chaco. Este viernes, el economista desconoció en un comunicado cualquier relación con Alfredo Rodríguez, quien se presenta como su candidato a gobernador de Chaco por LLA y fue quien se encargó de cuidarle los votos al libertario el 13 de agosto.

"Yo no tengo ningún conflicto con ellos porque no me apoyan, porque lo han hecho en todo el país. Es algo que se le ha criticado a Javier", reaccionó Rodríguez en un diálogo con Clarín. El más interesado en su crecimiento no es Milei sino Capitanich, a quien le llegaron encuestas con el libertario local en ocho puntos. Estiman que al menos el 80% de lo que sume, se lo extrae a Zdero. Si es así, podría ser determinante.