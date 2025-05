PRO-LLA en Buenos Aires: el mapa de la resistencia amarilla

Hay un sector identificado con Macri -que también responde al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri - que insta a Cristian Ritondo , el presidente del partido y encargado de llevar adelante las conversaciones con la Casa Rosada, a que muestre los puntos del mapa bonaerense donde el PRO tiene fortaleza territorial y una estructura electoral de la que los libertarios carecen. Son distritos gobernados por una dirigencia amarilla que no está dispuesta a cambiar de camiseta sin chistar.

Esa tropa avisa que, si no es tenida en cuenta debidamente, ensayará una aventura con intendentes de la UCR y vecinalistas que también son convocados por el gobierno de Javier Milei. Esos jefes comunales y otros dirigentes territoriales entienden que LLA reconoce que no se puede comparar la provincia con la Ciudad de Buenos Aires y que para hacer pie en el distrito que concentra casi el cuarente por ciento del padrón electoral nacional no alcanza con el sello violeta. El macrismo, que supo pintar de amarillo el territorio, cree que el mileísmo está obligado a negociar.