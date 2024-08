Soledad Martínez: "El PRO es el espacio del hacer; se inicia una nueva etapa con Mauricio Macri"

“El PRO es el espacio del hacer, donde las acciones le ganan a las palabras, donde los resultados concretos le ganan a las promesas. Si todos los días no hacemos cosas para que el cambio exista y los argentinos, en mi caso los vecinos de Vicente López, lo toquen, lo vivan, no me importa esa discusión estructural y conceptual del cambio”, destacó la jefa comunal.

“A mí me gustaría resumir esos compromisos en acompañar a Mauricio y en volver a armar un equipo. Que el PRO no sea utilizado para alguna necesidad individual o particular de cada uno. Nuestro espacio tiene la mejor propuesta para cambiar el país”, indicó en lo que algunos leyeron una crítica elíptica a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mudada a las filas libertarias pese a que no deja el partido amarillo y principal impulsora de la fusión entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA).