Legislatura bonaerense: cruces picantes en Diputados por la conmemoración de los 50 años del golpe

La Cámara de Diputados de Buenos Aires llevó adelante su tradicional homenaje por el 24 de marzo, por el aniversario del golpe de Estado de 1976, que se caracterizó por los cruces y acusaciones entre el peronismo, La Libertad Avanza y la izquierda. Sin embargo, esta vez no hubo a la postre una sesión ordinaria con agenda legislativa.

La convocatoria de la Legislatura Bonaerense se dio en el marco de los 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar que se cumplirán el próximo martes, por lo que el gobernador Axel Kicillof busca declarar al 2026 como el “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”. Pero más allá del homenaje, la constitución de las comisiones permanentes sigue sin definición y no hubo sesión para tratar proyectos atrasados o pendientes del año anterior, como se hace cada vez que se convoca con el fin de recordar el 24-M.

En todas las comisiones hay algún conflicto a raíz de la interna del peronismo o la disputa del resto de los bloques, incluída La Libertad Avanza (LLA) , que es la segunda minoría. Sin poder tratar los proyectos previamente, no hay dictamen ni acuerdos para avanzar en el recinto. Algo similar ocurre en el Senado . Según pudo saber Letra P , si el tema no se resuelve esta semana, habrá que esperar hasta mediados de abril para tener novedades. Los dos fines de semana largos que se avecinan no son amigos del trabajo legislativo.

A las 15.25 del jueves comenzó la sesión de homenaje de la que participó casi la totalidad del cuerpo, incluído el bloque LLA. Había versiones de que alguno de sus miembros pegaría el faltazo . De hecho, el primero en tomar la palabra fue Ramón Vera , uno de los legisladores referenciados en el armador y presidente del partido en Buenos Aires, Sebastián Pareja . Vera plantó la bandera libertaria y cosechó algunos silbidos tras su pedido de “memoria completa y verdad imparcial”. Durante el debate hubo 20 oradores, que se extendieron poco más de los cinco minutos previstos para cada uno.

La primera en levantar el tono fue la ensenadense Silvina Nardini , quien dijo que “el plan sistemático de exterminio de la dictadura” fue para implementar el plan económico que “este gobierno intenta volver a instalar”. Fue más a fondo: “La teoría de los dos demonios al gobierno le queda chica, no son negacionistas, son pro dictadura”. También reivindicó a Néstor Kirchner por “bajar el cuadro” de los genocidas y pidió por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner . Para cerrar, citó y recordó a la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini .

Op de LLA sobre Sesion Especial del 24 de Marzo (1) (1)

Discursos calientes

Otro discurso encendido fue el de la diputada de izquierda Mónica Schlotthauer, quien sostuvo que "el golpe de Estado empezó con la Triple A en el gobierno peronista de Isabel". Pero el momento más caliente fue cuando acusó al empresariado argentino como "partícipe y convocante de este golpe" en complicidad con "el peronismo", lo que le valió un cruce del diputado José Ignacio Rossi quien le dijo que se calle. "Me importa un pito, no me callo nada", retrucó.

María Eva Limone se quebró al recordar el terrorismo de Estado y el hallazgo reciente de restos humanos correspondientes a desaparecidos y torturados enel excentro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. La diputada se emocionó al recordar a "Néstor y Cristina", que trajeron "luz a tanta oscuridad y tanto dolor".

AG1_7468

Las comisiones en Diputados, frenadas

El presidente de la cámara, Alejandro Dichiara, convocó a sesionar para este jueves sólo para el homenaje por el día de la Memoria, Verdad y Justicia. Se estimaba que también lo haría para la primera sesión ordinaria del año, pero no sucedió. A pesar de que distintas fuentes legislativas venían asegurando que el tema estaba pronto a resolverse, nada de eso ocurrió. Está todo frenado. Las comisiones permanentes determinarán qué bloques y espacios políticos internos de cada uno de ellos controlarán los debates.

Allí hay espacios de poder que determinarán el funcionamiento de la cámara durante todo el año. Pero el peronismo y LLA se tiran la pelota. La oposición dice que Unión por la Patria no puede salir del laberinto interno en el que cada una de sus tribus puja por más y mejores sillas. Fuentes legislativas peronistas admiten que hay ruido, pero también señalan a la vereda de enfrente. Sostienen que todos los bloques tienen sus disputas y que los libertarios no tienen terminado el listado de nombres para ofrecerle a la presidencia de la cámara, que tiene la decisión final.

Se trata de 48 comisiones permanentes. En la primera sesión del año que se realizó en febrero, se acordó un cambio de reglamento para la conformación y composición de las comisiones, y la creación de la mesa que tratará Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía. No obstante, LLA aún no tendría la totalidad del listado de quienes ocuparán cada lugar, mientras que la oposición apunta a que todo tiene que ver con la interna peronista.