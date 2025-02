La oposición no mueve por el Presupuesto y acusa a Axel Kicillof de estar cómodo con la prórroga

La Legislatura bonaerense no armará una propuesta de Presupuesto para Axel Kicillof que, junto a Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento, naufragaron el último diciembre entre disputas internas y un diálogo roto entre oficialismo y la oposición. En todos los bloques predomina la idea de que es el gobernador el que tiene la pelota y que, incluso, está cómodo con una prórroga.

Al no prestar sus votos para el texto que Kicillof envió al parlamento a fines de 2024, la oposición se quedó sin poder para negociar los cargos en las diferentes órbitas del Estado ni los fondos para las obras de los intendentes que, naturalmente, también exigen los jefes comunales del peronismo.

En el PRO , la UCR y La Libertad Avanza coinciden en que el Presupuesto presentado por Kicillof estaba lejos de resolver los problemas que tiene Buenos Aires y que el gobernador había puesto el foco en “dos agendas que no le importan a nadie”: la de la ideología de género y la ambiental. En LLA, además, rechazaron acompañar el aumento del gasto público y un mayor endeudamiento.

Toda la oposición concluyó, en aquel momento, que la secretaria general Agustina Vila y el ministro de Economía Pablo López , los negociadores designados por Kicillof, no cumplieron con esa función y que por esos e estancó el diálogo. Cuando el 27 de diciembre -en plena jornada de sesión extraordinaria- el dúo llegó a la Legislatura junto al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis , todos aseguraron que en enero se retomarían las negociaciones para sacar adelante el proyecto. Eso nunca pasó.

La pelota en la cancha de Axel Kicillof

“Él tiene que enviar el proyecto, es él quien tiene la pelota”, explica alguien de la oposición que recuerda la noche del 19 de diciembre cuando el texto enviado por Kicillof fue recortado, tachado y reescrito en un despacho en el que coincidieron diputados e intendentes del oficialismo y la oposición. Aquellos papeles no pasaron de la cámara baja, cuando los legisladores se enteraron que Verónica Magario ya había bajado la persiana del Senado, tres minutos antes de las 12 de la noche.

Garciarena.jpg Pablo Domenichini y Diego Garciarena.

De entonces hasta ahora nada cambió. El radicalismo dice que si hubiera una propuesta de la oposición no habría con quién dialogarla por que Kicillof "no tiene ganas de hablar", aunque asegura que sus correcciones las ofrecieron en su debido momento. El PRO considera que el problema, en realidad, es con el sector de UP que responde a CFK y a los intendentes del conurbano. El radicalismo blue, avisa que había levantado la mano en la comisión para darle luz verde al proyecto, pero que ahora aguarda con prudencia si hubiera algún cambio.

Los cargos para la oposición y las bibliotecas de la Impositiva

Alguien de UP aseguró que Kicillof no quiere sentarse a hablar con la oposición sobre los cargos que le piden para destrabar el endeudamiento solicitado por el gobernador. Allí hay sillas en juego para el Bapro, la Justicia y otras esferas del Estado provincial. Esa fuente reconoce que, de seguir así, tendrán que postergar el proyecto de Presupuesto sesión tras sesión.

Otra voz puso el foco en la Ley Fiscal Impositiva, también rechazada por la oposición en diciembre y con la idea del oficialismo de avanzar en una prórroga. Aquí hay una laguna legal respecto a si el gobernador puede avanzar con el ejercicio anterior o no y algunas fuentes legislativas admiten que hay dos bibliotecas y muchas dudas desde el plano jurídico.