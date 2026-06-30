La indagatoria a Francisco Adorni deberá esperar: Rafecas ordenó profundizar la investigación

La investigación judicial que involucra al diputado provincial por La Plata Francisco Adorni continuará en etapa de instrucción . El juez federal Daniel Rafecas resolvió postergar el tratamiento del pedido de declaración indagatoria formulado por el fiscal Guillermo Marijuan y dispuso que el expediente vuelva al Ministerio Público Fiscal para profundizar la producción de prueba antes de adoptar una decisión sobre la situación procesal del legislador.

La resolución implica un cambio en el ritmo de la causa. En lugar de expedirse sobre el requerimiento fiscal, el magistrado entendió que la investigación todavía no alcanzó el grado de desarrollo necesario para evaluar una medida de la trascendencia procesal que representa una declaración indagatoria.

En ese marco, Rafecas ordenó remitir nuevamente las actuaciones a la Fiscalía para que continúe impulsando las diligencias que considere pertinentes y complete la incorporación de información patrimonial, fiscal y documental que el juzgado entiende necesaria para el esclarecimiento de los hechos investigados.

La decisión no supone un rechazo del planteo formulado por Marijuan ni implica un cierre de la causa. Por el contrario, mantiene abierta la investigación y difiere cualquier definición sobre la eventual citación del diputado hasta que se agoten las medidas probatorias pendientes.

Los hermanos Macana: Francisco Adorni y Manuel Adorni se turnan para disparar malas noticias contra el gobierno de Javier Milei.

Francisco Adorni, hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, está acusado de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas. La Justicia investiga su patrimonio tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.

La postura de la defensa de Francisco Adorni

La resolución fue recibida con satisfacción por la defensa de Francisco Adorni, que desde el inicio del expediente sostuvo que el pedido de indagatoria había sido formulado de manera anticipada. El abogado Marcelo Peña consideró que la decisión judicial confirma que la investigación requiere un mayor desarrollo antes de avanzar hacia una imputación formal.

"Desde el primer momento sostuvimos que el pedido de indagatoria era prematuro. La resolución confirma que la investigación aún requiere la incorporación de prueba relevante antes de que pueda evaluarse una medida procesal de semejante trascendencia. En un Estado de Derecho, primero se investiga, luego se determina si existe un cuadro probatorio serio y suficiente y recién entonces corresponde decidir sobre una declaración indagatoria", afirmó el letrado en diálogo con Letra P.

Marcelo Peña abogado penalista La Plata El abogado Marcelo Peña a cargo de la defensa de Francisco Adorni.

Peña explicó que el expediente continúa abierto y que el propio juzgado entendió que todavía resta producir evidencia considerada relevante para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen una imputación formal.

En ese sentido, sostuvo que la resolución preserva las garantías propias del proceso penal y respeta el principio del debido proceso.

"La garantía del debido proceso exige que ninguna persona sea sometida a un acto de imputación formal sin que previamente se hayan agotado las diligencias necesarias para determinar si existen elementos objetivos que lo justifiquen. Esa es precisamente la finalidad de la decisión adoptada por el juez", agregó.

El defensor sintetizó el alcance práctico de la resolución con una frase que resume el estado actual del expediente: "La indagatoria de Francisco Adorni deberá esperar".

Asimismo, adelantó que continuará colaborando con la investigación y pondrá a disposición de la Justicia toda la documentación que eventualmente sea requerida durante esta nueva etapa.

Marijuan El fiscal Federal, Guillermo Marijuan, deberá producir las pruebas para que el juez determine si habrá o no indagatoria.

Una investigación que sigue abierta

Con la resolución de Rafecas, el expediente regresa ahora a la órbita del Ministerio Público Fiscal, que deberá definir qué nuevas medidas impulsará para completar la investigación.

Solo una vez concluida esa etapa, el fiscal estará en condiciones de evaluar si insiste con el pedido de declaración indagatoria o si corresponde adoptar otro temperamento procesal.

El criterio adoptado por el juez refleja una postura de prudencia frente a una investigación que aún se encuentra en pleno desarrollo y respecto de la cual considera que todavía existen herramientas probatorias por producir antes de adoptar una decisión que pueda afectar la situación jurídica del legislador bonaerense.

El fallo pone especial énfasis en la necesidad de incorporar información patrimonial, fiscal y documental antes de avanzar hacia una eventual convocatoria a prestar declaración indagatoria.

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Un expediente con derivaciones políticas

La causa tiene inevitable repercusión política porque involucra a un legislador provincial de La Libertad Avanza que representa a la Octava Sección Electoral.

No obstante, la decisión adoptada por Rafecas se circunscribe exclusivamente al estado de la investigación y no contiene valoraciones sobre la responsabilidad penal de Francisco Adorni ni anticipa cuál será la resolución definitiva una vez finalizada la etapa de instrucción.

Por ahora, el expediente continuará bajo investigación en la Fiscalía Federal. Será el resultado de las nuevas medidas de prueba el que determinará si existen elementos suficientes para que el Ministerio Público vuelva a requerir la declaración indagatoria y, en ese caso, si el juez considera que corresponde hacer lugar al planteo.

Hasta entonces, la situación procesal del diputado permanecerá sin cambios y la investigación seguirá abierta.