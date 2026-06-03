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Escándalo narco en Morón: Lucas Ghi contraataca y acusa a Sabbatella de pactar con la derecha para destituirlo

Este jueves, el Concejo Deliberante interpelará al intendente por el caso de la funcionaria prófuga. Cruce de acusaciones en una interna sin fin.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Lucas Ghi, intendente de Morón, en la Gobernación

Lucas Ghi, intendente de Morón, en la Gobernación

En la previa a la interpelación que se realizará mañana en el Concejo Deliberante de Morón, el sector del intendente Lucas Ghi salió en las últimas horas a acusar a Martín Sabbatella de armar "una operación con la derecha" que tendría como fin la destitución del jefe comunal alineado políticamente a Axel Kicillof.

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La agrupación La Patria es el Otro Morón publicó ayer un comunicado en el que deslinda al intendente de toda responsabilidad política por el caso de la exfuncionaria Luna Suyai Ortigoza -prófuga desde el hallazgo de medio kilo de cocaína en su domicilio de Castelar- y apunta directo contra Sabbatella: lo acusa de "traicionar el mandato popular" al votar junto a La Libertad Avanza y el PRO el pedido de interpelación aprobado el jueves pasado por 16 votos contra 8.

Interna sin fin en Morón

"Sabbatella intenta cambiar por escritorio lo que no pudo conseguir por las urnas", dice el comunicado del sector político de Ghi, que buscó poner la mira en la jugada opositora en la previa a que el intendente tenga que dar explicaciones mañana por los mecanismos de contratación de Ortigoza.

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Los cinco concejales del sabbatellismo votaron junto a los seis de La Libertad Avanza, dos del PRO y tres monobloques. Ese alineamiento fue el que disparó las acusaciones del sector de Ghi sobre un pacto entre el kirchnerismo de Sabbatella con la oposición libertaria. La votación expuso la debilidad política del intendente, que llegó a esta crisis con apenas seis concejales propios sobre veinticuatro. El viernes, esa misma mayoría rechazó la Rendición de Cuentas Municipal de 2025.

Cita en el Concejo Deliberante

El escándalo de Ortigoza es el segundo caso penal en menos de un año que involucra a personal del municipio: antes fue Karen Cufré, exfuncionaria de Seguridad detenida por integrar una banda de extorsionadores vinculada al suicidio de un soldado en la Quinta de Olivos. Según dicen desde el sabbatellismo, los casos exponen que Ghi desginó en esos cargos a punteros para ocupar con nombres propios los lugares de donde desplazó a sus rivales internos después de la ruptura.

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Lucas Ghi y su antecesor, el exintendente de Mor&oacute;n Mart&iacute;n Sabbatella, las dos caras de la pelea pol&iacute;tica en el distrito

Lucas Ghi y su antecesor, el exintendente de Morón Martín Sabbatella, las dos caras de la pelea política en el distrito

Todavía no está confirmado si Ghi irá en persona al Concejo mañana o mandará a un representante. Todo indica que el elegido sería Damián Cardoso, su secretario de Seguridad y exdiputado del PRO, lo que le daría al sabbatellismo otro argumento sobre la "derechización del gabinete". Desde el entorno de Sabbatella ya dejaron en claro que esperan que sea el propio jefe comunal quien dé la cara.

Ortigoza sigue prófuga desde el 21 de mayo, cuando la Policía Federal encontró medio kilo de cocaína en su domicilio de Castelar. La causa tramita ante la UFI 9 de Morón y el Juzgado de Garantías 1. Su pareja, Ángel Daniel Paz, también permanece sin ser capturado.

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