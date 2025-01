Outlet de Juntos por el Cambio: nace un armado de centro con excedente PRO, randazzismo y UCR disidente

Mientras Mauricio Macri sigue buscando una alianza con LLA, algo que Javier Milei y su hermana Karina descartan porque prefieren cooptar dirigentes amarillos, el armado bonaerense del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , se mantiene expectante. El jorgemacrismo, que gobierna tres intendencias, defiende a morir la marca fundada por el ingeniero, por lo que no quiere la fusión y sí acuerdos distritales con el oficialismo. Al momento no está claro cómo jugaría ante una reedición de JxC para enfrentar a Axel Kicillof en la madre de todas las batallas.

Del PRO, suena fuerte Horacio Rodríguez Larreta . Su entorno asegura que no está mirando Buenos Aires, sino la Ciudad, donde podría ser candidato a senador. El exalcalde porteño se mueve con los dirigentes de su espacio, el MAD.

Cerca de Emilio Monzó dicen que el larretismo y el PRO que no acuerde con Milei estarán en ese armado. El expresidente de la Cámara de Diputados durante la gestión del macrismo será uno de los que encabece ese espacio, que estará lejos de ser lo que fue JxC. En agosto pasado, el diputado y Larreta compartiron una actividad en Suipacha.

Del schiarettismo a la UCR

Del espacio también participaría el peronismo republicano que lidera el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti. Junto a él, están Florencio Randazzo, Miguel Pichetto y Nicolás Massot y podría acercarse Graciela Camaño. Es un sector que ya tiene identidad en el Congreso, pero sin representatividad en Buenos Aires, más allá de algunos dirigentes sueltos.

randazzo monzo.jpg Florencio Randazzo, Emilio Monzó y Miguel Pichetto.

El schiarettismo fundó el partido Hacemos, que está presidido por Randazzo, e intenta construir en todo el país luego competir en las elecciones de 2023, pero la coalición no se quedaría solo con el PRO, el monzoísmo y Hacemos, sino que iría también por la UCR.

La tropa radical más crítica a Milei es la que conduce el titular del partido, Martín Lousteau. La vertiente bonaerense del senador mantiene diálogo con esos sectores desde finales del año pasado y considera que hay coincidencias que pueden terminar en acuerdos legislativos y de narrativa política junto a aquellos sectores.

Para llegar a una coalición electoral, habrá que esperar el resultado de las variables políticas por los conflictos que atraviesan LLA con el PRO y la interna del peronismo. Por eso los armadores de este espacio son prudentes y dicen que, a pesar de que faltan 120 días para el cierre de listas -si no se modifica el calendario electoral-, muchos de los apellidos que lo integren surgirán de aquellas negociaciones.

UCES-Stolbizer-Manes-3.jpg Facundo Manes y Margarita Stolbizer.

De Manes al GEN y la Coalición Cívica

El radicalismo también estará ante la disyuntiva de tender puentes o no con Milei. Como el PRO, la UCR sabe que Milei no armará ninguna coalición: es violeta o nada. Quienes no quieran teñir su boina blanca probablemente lleguen a este nuevo sector de centro, a pesar de mantener un fuerte enfrentamiento con el lustosismo tras las elecciones partidarias del año pasado.

De hecho, la UCR que responde a Maximiliano Abad hoy forma bloques en la Legislatura bonaerense con el monozoísmo: UCR + Cambio Federal. Otros actores que se anotarían son el GEN de Margarita Stolbizer y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. La primera tiene una diputada en el radicalismo disidente que comparte bancada con el sector de Facundo Manes y de Lousteau. Mientras que la CC forma interbloque con el PRO y el abadismo. Todo puede cambiar.

Daletto Y Monzo.jpg El senador Marcelo Daletto (UCR + Cambio federal) y Emilio Monzó.

Las variables según el calendario electoral

Un punto a tener en cuenta es saber si habrá primarias o no y si las elecciones en la provincia serán desdobladas o concurrentes. Las primarias podrían dirimir las pujas por las candidaturas, pero un adelantamiento de los comicios bonaerenses reducirían el espacio. Según explican algunos de sus dirigentes, parte del peronismo no kirchnerista podría jugar en un armado del gobernador Kicillof, si lo hace lejos de La Cámpora.

En cambio, si el kirchnerismo y el mandatario llegaran a un acuerdo para que las elecciones se realicen el mismo día que las nacionales, la discusión bonaerense estaría nutrida por el peronismo republicano y sectores de centro que renunciarían a la idea de acercarse a Kicillof. Es una discusión que están esperando, por ejemplo, un par de intendentes del conurbano alejados de la conducción camporista, quienes podrían jugar en el centro: Julio Zamora (Tigre) y Fernando Gray (Esteban Echeverría). En la misma situación está el exalcalde de Hurlingham Juan Zabaleta.