Discapacidad: La Libertad Avanza moldea un proyecto con menor ajuste para destrabar el Presupuesto

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados trabaja contra reloj para acordar con los aliados un dictamen alternativo sobre discapacidad. La fecha de presentación es el próximo miércoles, cuando está convocado el plenario de comisiones y la oposición tiene las firmas para despachar la prórroga de la emergencia.

El texto del oficialismo estaba en elaboración este viernes y será confirmado recién después de la reunión de mesa política de comienzos de semana, a la que asistirá Martín Menem . Los borradores que circularon contemplan un límite más estricto a las pensiones y una indexación de las prestaciones bimestral y no mensual, como es la que se aplica desde hace un año.

Sería un ajuste menor al propuesto por Javier Milei en el Presupuesto, que no tiene los votos para avanzar. De todos modos, la oposición más dura no está dispuesta a retroceder y habrá un debate arduo. En el oficialismo buscarán un consenso para no quedar en minoría. Hace dos semanas, comenzaron a negociar con la UCR, el PRO, Argentina Federal, Provincias Unidas (PU) y los partidos provinciales.

Por ahora, sólo, sólo radicales y macristas siguen las conversaciones y las demás se inclinan por acompañar la continuidad de la emergencia. Sólo una propuesta superadora de verdad podría convencerlos y no está claro si en la Casa Rosada hay disposición de jugar esa carta.

La presentación del Presupuesto 2027 complicó las conversaciones, porque el capítulo VI propone modificar el sistema íntegramente. Elimina las garantías para las prestaciones que están vigentes hace tres décadas, al borrar los valores universales fijados en un nomenclador y habilitar una negociación libre de las personas con discapacidad con las obras sociales y prepagas.

Las pensiones también se restringen. Milei pide que sean incompatibles con un empleo. Actualmente, sólo se eliminan si el beneficario cobra dos salarios mínimos. Además, se elimina la cobertura que la Nación realiza a las personas con discapacidad sin cobertura. Ninguna de estas medidas cuentas con los votos de alguna fuerza política opositora y quedarán en el olvido.

CONGRESO Milei incluyó en el texto fiscal restricciones a pensiones y prestaciones por discapacidad



Esto generó sorpresas en el bloque de LLA y negativa de los aliados a acompañar la iniciativa sin modificaciones



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La rosca de La Libertad Avanza

Este fragmento del Presupuesto complicó la comisión del pasado miércoles, citada para la exposición de organizaciones vinculadas a la discapacidad. El bloque que conduce Gabriel Bornoroni blanqueó la tensión durante el plenario de comisiones. La diputada Laura Rodríguez Machado, de LLA, anunció que no tomarán en cuenta las propuestas de la ley de leyes.

"Son dos proyectos y se discuten", dijo ante la sorpresa de la oposición la diputada cordobesa, que responde a la senadora Patricia Bullrich, quien este jueves también se sumó a las críticas por el nuevo intento de Milei de ajustar a la discapacidad.

El presidente no se desentendió del polémico capítulo VI del Presupuesto, que firmó junto a su ministro de Hacienda, Toto Caputo. En una entrevista con Neura, prometió cumplir con las leyes sobre discapacidad y aclaró que si no tiene fondos reasignará otras partidas.

Pareció una amenaza a los gobernadores y a los aliados del oficialismo en el Congreso, que recién comenzarán a discutir los gastos de 2027 el miércoles 7 de octubre. Antes, el debate por discapacidad deberá esar resuelto. Los diputados que leyeron la letra chica advirtieron que no hubo errores en el apartado sobre discapacidad: las partidas para el sector son mínimas y acorde a la reforma propuesta en el articulado.

La propuesta opositora

Por ahora, el único proyecto que está en debate es el de Juan Marino, de Unión Por la Patria (UP). Propone prorrogar la emergencia por un año, como indica la ley. De ese modo se busca garatizar que el Gobierno no tenga excusas para no cumplir con algunas de sus obligaciones, como indexar mensualmente por IPC el nomenclador con los valores de cada prestación.

Hay otras disposiciones de esta norma que el Gobierno no aplicó, como el pago de una compensación a los prestadores y la reestructuración del sistema de pensiones. Durante su exposición en Diputados, el secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, no precisó cuándo cumplirá con estos beneficios.

Los bloques dialoguistas de Diputados pidieron revisar estas cuestiones. La propuesta que elaboran con el oficialismo contempla el pago de la compensación, en dos cuotas. En otros aspectos es regresiva, como en la indexación bimestral. Algunas asociaciones de prestadores se preparan para resistir. Podrían pedir a cambio que los pagos sean a mes vencido y no a 90 días. Los que están a cargo del Estado, suelen demorarse mucho más.

Fuentes del PRO explicaron a Letra P que la propuesta que trabajan es un mal menor. "El Presupuesto fija una indexación trimestral y sin garantías de respetar la inflación", señalaron. Aseguran que tampoco permitirán eliminar el nomenclador, como propone Milei en la ley de leyes.

Bullrich, sobre los cambios en discapacidad del Presupuesto 2027: aunque integra la mesa política, dijo que no conocía la propuesta de Milei



"Me sorprendió. El tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios que no eran conocidos", afirmó https://t.co/iaYO4UYMKg pic.twitter.com/XtvWwT597f — LETRA P (@Letra_P) September 17, 2026

Debate por las pensiones

El capítulo en el que más consenso hay entre LLA y aliados es el referido a las pensiones. La ley de emergencia cambió el sistema. Eliminó el concepto de invalidez laboral y dispuso que deban destinarse únicamente a quienes tengan un Certificado Único de Discapacidad (CUD), aunque con restricciones.

No pueden ser destinantarios quienes, aun con CUD, tengan dos salarios mínimos o posean otro beneficio social otorgado por el Gobierno. En el PRO consideran que abarca un universo demasiado amplio y quieren reducirlo más. Evalúan acotarlos a discapacidades más graves.

La negociación será compleja. Aun con la nueva ley, según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hay 324.303 solicitudes pendientes para obtener una pensión, de las cuales el 72% inició el trámite después de la asunción de Milei. Además, cuando expuso en Diputados, Vilches no exhibió la auditoría de lsa pensiones que exige la ley de emergencia y puede determianr si el sistema tiene excesos. Sin esos datos, no será fácil debatir cambios.