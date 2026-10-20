Universidades: Pullaro y Llaryora piden aumentar fondos y le complican a Milei la aprobación del Presupuesto

La Libertad Avanza (LLA) tiene cada vez más dificultades para aprobar el Presupuesto 2027, que quiere llevar al recinto de Diputados el 18 de noviembre. Los representantes de Córdoba y Santa Fe se sumaron a un pedido de la oposición para exigir que se cumpla el financiamiento de la ley de emergencia de universidades.

El planteo lo presentó el bloque Provincias Unidas (PU) y firmaron, entre otros, Gisela Scaglia y José Núñez , que responden al gobernador Maximiliano Pullaro , quien la semana pasada ayudó al Gobierno a evitar el cuórum en la sesión que iba a tratar el DNU 70/23.

Se sumaron los seis diputados de Córdoba, leales a Martín Llaryora : Juan Schiaretti , Carlos Gutiérrez , Carolina Basualdo , Juan Brügge , Ignacio García Aresca y Alejandra Torres . También adhirió Encuentro Federal ( Miguel Pichetto y Nicolás Massot ). El bloque Unión por la Patria (UP) había presentado una nota similar y así el Gobierno difícilmente pueda sostener las partidas para universidades incluidas en la ley de leyes.

El proyecto de Presupuesto contempla 7,7 billones de pesos para las universidades y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pidió 11 billones. “No podemos asignar un monto que representa un déficit del 32% respecto de las necesidades reales de funcionamiento de las Universidades”, sostuvo la nota de PU.

El documento se conoció pocos minutos antes de la reunión de la comisión de Presupuesto de Diputados, a la que asistieron el secretario de Educación, Carlos Torrendell , y el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez. El debate volvió a tener una pelea entre legisladores que casi termina a los golpes.

Tensión en Diputados



La pelea entre Castagneto (UP) y Leone (LLA) en medio de la discusión por el financiamiento universitario



El diputado peronista acusó al libertario de haberlo insultado y fue a enfrentarlo pic.twitter.com/oZx0UJwKtm — LETRA P (@Letra_P) October 20, 2026

La disputa por las universidades

Álvarez negó un desfinanciamiento de las casas de altos estudios. “Los rectores me dieron un presupuesto de seis páginas. Cuando les pregunté por qué querían 11 billones, la única respuesta fue para cumplir con los aumentos que piden los sindicatos. No querían edificar nada ni tener carreras nuevas”, sostuvo el subsecretario.

El subsecretario justificó no cumplir la ley de emergencia. “No me pueden pedir que no respete la ley de administración financiera y la de ejecución presupuestaria, que pide suspender una norma que no tenga los gastos previstos y dice que el funcionario que no cumple será responsable con sus bienes patrimoniales”, le respondió a Esteban Paulón (PU).

"No pasa un análisis constitucional tu planteo. No tendría que haber reprobado en la facultad", le respondió Pablo Juliano (PU). El diputado bonaerense y su compañera Mariela Coletta pidieron detalles de las auditorías de las universidades y no los tuvieron. "La SIGEN no publica un informe. ¿Acaso no publican las auditorías que hacen?", se preguntó la legisladora.

#Diputados La sesión del miércoles podría durar más de un día y la mayor tensión será por los proyectos de emergencia en discapacidad y endeudamiento familiar



El Gobierno no tiene los votos garantizados para la aprobación, por lo que citó para este martes a las 15:30 al… https://t.co/gPP6yQfIhp pic.twitter.com/7iC5GubJDT — LETRA P (@Letra_P) October 20, 2026

Mejores escuelas

Torrendell inició la comisión con un discurso de media hora con dos ejes. Por un lado, destacó que los planes para educación inicial permitieron mejorar la performance en todo el país, pero sobre todo en las zonas desfavorables.

“Las 24 jurisdicciones mejoraron las situaciones de aprendizaje”, destacó el funcionario, luego de detallar los bajos niveles en disciplinas como lenguas y matemáticas, registrados en las pruebas PISA. “La decadencia de la educación no fue una casualidad, sino el resultado de una política. Argentina lideraba en 2000 las pruebas PISA y luego decayó”, sostuvo Torrendell.

Sobre las universidades, el secretario acusó a gremios y rectores de bajar la calidad. “La autonomía no está en discusión. El gasto representa el 3,88% del PBI, un porcentaje mayor al de 2025 y al promedio de las últimas décadas. Las universidades no perdieron lugar en el presupuesto. No es sólo lo que se asigna sino cómo se usa”, se defendió. Le respondió Coletta. "Es el más bajo en PBI en 20 años", cuestionó.

El secretario informó también que Argentina registra la mayor cantidad de alumnos por docente, con uno por cada diez. “En América Latina son 33. Hay una desorganización administrativa”, destacó. Álvarez hizo hincapié en la Universidad de los Comechingones en San Luis. “Tiene más empleados que alumnos”, criticó.

Coletta lo dejó mal parado: recordó que demoró 15 años en recibirse de abogado. También le recriminó haber tomado una beca del Gobierno de Chile. "¿Sabe que en Argentina se desfinancia la ciencia y técnica?", le preguntó la diputada.

Deserción y peleas

El funcionario cuestionó también la deserción de los estudiantes, que en términos relativos aumentan el gasto por universidad. “Se reportan un millón setecientos mil alumnos. Sólo 881 aprobaron dos materias. Si aplicamos estándares internacionales, quedarían 642 mil” precisó.

Según Torrendell, el abandono alcanza el 44% de los estudiantes y la graduación es aún menor. “De cada 100 estudiantes, 18.7% se gradua. Hay universidades consolidadas que tienen tasas del 10%”.

En la tanda de respuestas, Álvarez negó que haya una migración de docentes, luego de que la diputada Lucía Cámpora dijera que se fueron 15 mil docentes. “Es falso. Los que se fueron, fue por una normal rotación. Usted no puede decir que quienes ingresaron tienen menor calidad”.

El funcionario desmintió además una reducción de becas. “Todo el equipo está a cargo de la gestión anterior. Las cosas que están bien las dejamos”, se defendió el exdirigente universitario, quien luego se cruzó también con Paulón por sus críticas por el cierre de carreras. “Entiendo que es socialista y no conoce el mercado. Pero los chicos quieren una salida laboral. No buscan estudiar circo”, se burló el secretario.

La sesión volvió a tener un momento de tensión, cuando dos diputados estuvieron a punto de tomarse a golpes. La secuencia se dio cuando Carlos Castagnetto (UP) no soportó un insulto de Andrés Leone (LLA). Lo fue a buscar a su banca y fue separado por Santiago Santurio y Lisandro Almirón (LLA). No fue el único incidente. Alejandro Finocchiaro (PRO) se molestó por una crítica de Paulón. “En mi barrio, te hubieran pegado un chirlo”, le respondió.