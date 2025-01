Juan Manuel Abal Medina: "El peronismo de la Ciudad se resignó a no gobernar nunca"

-Hay que ver si el PRO y La Libertad Avanza (LLA) van juntos o no, y si nosotros somos capaces de apurar un proceso de cambio y de renovación. Nuestra oportunidad está para 2027, por el desgaste de la gestión del macrismo: hay una sensación de agotamiento de ciclo. Por otro lado, si bien el gobierno de Javier Milei tiene apoyo, esas ideas cada vez más de derecha irritan al porteño. A LLA no le fue bien en las elecciones 2023 en la Ciudad.

-Pero en el ballotage estuvimos cerca de los 45 puntos. Podemos superar eso si somos capaces de generar un proceso de renovación, pensar un peronismo para la Ciudad. Es cierto que no es una ciudad muy peronista, pero no sé si es más o menos que Córdoba y ahí venimos gobernando hace años. Martín Llaryora es una figura muy interesante. Tenemos que corrernos del lugar de simples denunciadores.

-¿Con esa descripción se refiere a la conducción que encabezan Mariano Recalde, Víctor Santa María y Juan Manuel Olmos?

-El sector que viene conduciendo el PJ en la Ciudad tiene que aceptar que es una parte, no el todo. Olmos, La Cámpora y Víctor son importantes, pero no se puede ganar la Ciudad con una propuesta cristinista. No podemos generar un debate cristinismo-anticristinismo. Hay que construir el eje Milei - anti-Milei.

-¿Quiénes formarían parte de ese armado?

-Estamos con mucha sintonía con los gremios, UPCN, judiciales, comercio, municipales. A eso le sumamos relación con la gente que responde a Axel Kicillof en la Ciudad. Están trabajando Augusto Costa y Andrés Larroque.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/juanabalmedina/status/1878881767429648582&partner=&hide_thread=false Junto a mi compañero y amigo @JonathanThea charlando sobre la vida, el peronismo, la ciudad de Buenos Aires y todos los desafíos que tenemos por delante en este 2025 pic.twitter.com/GNg3ir1Klp — Juan Abal Medina (@juanabalmedina) January 13, 2025

La interna cristinista y Axel Kicillof

-¿Percibe, como dicen muchos dirigentes, que la interna entre La Cámpora y Kicillof tiñe todas las discusiones del peronismo?

-A diferencia de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, nosotros lo venimos manejando con mucho más cuidado. No hay descalificaciones personales. En la provincia está explotado. En la Ciudad, hasta ahora, venimos procesando mucho mejor las diferencias. Creo que lo más grave que sucedió fue cuando sacaron un comunicado del PJ diciendo que apoyaban a Cristina como presidenta del partido y yo dije “esto no se discutió internamente”. O sea, es todo mucho más lógico, hay matices en las discusiones, nada más.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PJCiudad/status/1844200492609700003&partner=&hide_thread=false Comunicado del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires en apoyo a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para presidir el Partido Justicialista Nacional. pic.twitter.com/b42SbvHhfR — PJ Ciudad (@PJCiudad) October 10, 2024

-¿Cómo pueden procesarse esas diferencias?

-Al no haber PASO se complica un poco. Habría que buscar un mecanismo para definir las candidaturas, tal vez una interna partidaria.

-Si no hubiera interna, ¿piensa que un sector del peronismo podría presentar otra lista por afuera del espacio?

-Es una posibilidad si te excluyen, pero queremos resolverlo. Pensar una propuesta que se plante para ganar la Ciudad.

-¿Quiere ser candidato a senador?

-No sé, porque ahora es un escenario nuevo con el desdoblamiento. Vamos a ver cómo termina el ajedrez electoral.

-Dijo que hay que construir una nueva mayoría, ¿con quiénes?

-Tenemos que conversar con los que estamos juntos en la calle peleando contra Milei, los que estuvimos defendiendo las universidades públicas. Si volvemos a la discusión de la 125, entonces estamos todos peleados. Hay que hablar con la UCR, con las versiones más populares del PRO. En algunas áreas se hicieron cosas buenas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/juanabalmedina/status/1844864526442770480&partner=&hide_thread=false Los tempos cambian y el

Peronismo debe cambiar con ellos! El comunicado del @PJCiudad apoyando la candidatura de Cristina tuvo un impacto similar a mi posteo criticando la forma en que se hizo pic.twitter.com/NcyZa4pcF7 — Juan Abal Medina (@juanabalmedina) October 11, 2024

-El presidente del partido, Mariano Recalde, dijo que no está de acuerdo con acercarse a Martín Lousteau.

-Hasta ahora nos venimos diluyendo con esas ideas. Tenemos que tener una identidad peronista desde la cual se convoque al resto a trabajar en un proyecto de ciudad. El partido se resignó a nunca gobernar en la Ciudad. Se fue acomodando en un sentido, casi ocupando el lugar más clásico que tiene la izquierda. Hay que trabajar para ser mayoría.

-¿Cuán golpeado está el peronismo a nivel nacional?

-De las últimas seis elecciones, perdimos cinco. La última que ganamos terminó en un gobierno desastroso. El pimpinelismo de Estado. Las cartas, los mensajes. La agenda que nos alejó de las mayorías. Tenemos que hacernos cargo de eso. Algunos compañeros creen que hay que esperar que a Milei le vaya mal y ahí entonces volvemos nosotros cantando la marcha. Eso no existe. Estamos pagando las consecuencias de hacer las mismas cosas. En la historia de la democracia nunca hubo tan pocos gobernadores peronistas. Muchos fingen demencia de lo que pasó estos años.

-¿Se puede abrir el diálogo después de cómo se dio la definición de la presidencia del PJ?

-Fue un tema triste lo del PJ. Dar semejante discusión interna no tenía mucho sentido con Milei avanzando. Obvio que Cristina representa un sector importante, pero no la acompañó un solo gobernador en ese armado. Estamos cerrando cada vez más al peronismo.

-¿Apoya la candidatura de Kicillof?

-Lo veo maduro, muy asentado. Es alguien que creció, tiene mucho por delante. Tendríamos que cuidarlo mucho más a Axel. La clave de la supervivencia del peronismo pasa porque no te fracasen los pocos que tenés que gobiernan en tu nombre.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/juanabalmedina/status/1838962942777135543&partner=&hide_thread=false Muy feliz cumpleaños al compañero @Kicillofok que viene llevando adelante una gran tarea defendiendo a los bonaerenses de las salvajes políticas de ajuste de Milei pic.twitter.com/iKwjdEKbd8 — Juan Abal Medina (@juanabalmedina) September 25, 2024

-¿Hace mucho que no habla con Cristina?

-Muchísimo. Pero sería mucho más importante que ella hablara con Axel antes que conmigo.

-¿El peronismo puede salir de esta crisis?

-Estamos en un momento muy complicado, no dramático. Pero seguimos teniendo una base social a la que representamos. Hay un sector grande que sabe que el peronismo sigue representando la justicia social. No es una crisis sustantiva ontológica. En el 99 preguntabas qué es el peronismo y no estábamos mejor. Nos resucitó Néstor Kirchner. El peronismo tiene esa capacidad. Ahora falta que alguien pueda traducir nuestros valores y doctrina. Eso hizo Néstor, traducir en temas concretos a los problemas de la época.