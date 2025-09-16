Mariano Recalde e Itai Hagman presentaron el nuevo número de la revista Porvenir, con foco en el trabajo

ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

En un acto en Barracas, los referentes de Fuerza Patria destacaron la necesidad de repensar el ámbito laboral como eje de un modelo económico alternativo.

Por Letra P | Periodismo Político
Con la participación de los candidatos de Fuerza Patria, el senador Mariano Recalde y el diputado Itai Hagman, la revista en papel Porvenir lanzó su segundo número, centrado en debatir el presente y el futuro del trabajo. La presentación tuvo lugar en el Club Caledonia, en el barrio de Barracas, ante militantes, dirigentes y colaboradores de la publicación.

El senador por la Ciudad de Buenos Aires subrayó que “en una relación entre desiguales, la libertad oprime y la ley libera”, y remarcó la necesidad de transformar el modelo económico vigente: “Mientras tengamos un país donde se hace plata con la plata y no con la producción de bienes y servicios, va a ser muy difícil pensar un mundo del trabajo con trabajadores y trabajadoras como los que queremos nosotros, libres de verdad”.

Fuerza Patria y el trabajo

También definió qué entiende por bienestar: “Un trabajador es libre cuando puede gozar sus vacaciones, o cuando después de trabajar ocho horas se puede ir a leer una revista o dedicarse a la familia. La libertad que vamos a defender es la de los trabajadores, no la que propone Milei. Para eso nos unimos y para eso es Fuerza Patria”.

Por su parte, Hagman valoró el aporte que hace la publicación a la reconstrucción de un proyecto político alternativo: “Cuando esta pesadilla se acabe, muchas de las discusiones que están en esta revista van a ser muy importantes para nutrir ese programa o proyecto alternativo que tenemos que construir”.

La tapa del segundo número de Porvenir está ilustrada con una réplica del monumento inconcluso del descamisado. En su editorial, la revista afirma: “Nos gustaría contribuir, más que a ‘hablar de futuro’, a crear un porvenir. Y creemos que ese porvenir estará formado de trabajo. Y de trabajadores, trabajadoras”.

Quiénes escriben en Porvenir

Este número reúne ensayos, columnas y reflexiones de Tania Rodríguez, Marcos Schiavi, Itai Hagman, Agustina Brizio, Nicolás Karavaski, Mariano Recalde, María Fernanda Carrascal, Giuliana Fernández, Guadalupe Granero, Pablo Taricco, Federico Scigliano, Abel Furlán, Martín Romeo, María Moreno, Matías Molle, Juan Martín Gené, Manuel Saralegui, Victoria Sosa Corrales, Gabriela Borrelli, Franco Vitali, Romina Zanellato, Pilar Otero, Camilo Gómez Montero, Horacio González, Ana Alvarado y la escritora oculta de Macaneos.

Con este segundo volumen, Porvenir reafirma su objetivo de recuperar la tradición del debate público en la Argentina, impulsando discusiones que coloquen al trabajo como eje de la transformación social. En un contexto de fuerte disputa por los derechos conquistados, la revista apuesta a construir un futuro distinto: porque el porvenir no se espera, se construye.

