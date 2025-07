Chau Unión por la Patria: los tres nombres en danza para el frente peronista

Con un peronismo unido atado con alambre , no pocos de sus integrantes se imaginan que este 2025 no será la constitución de la futura marca electoral que los mantenga juntos en 2027. La palabra más repetida es "coyuntural". Se usa para explicar un bautismo con fecha de vencimiento estipulada para las siguientes elecciones, las presidenciales.

La tesis massista parte de que los comicios serán blanco o negro, sin grises, por lo que quien no quiera votar a Javier Milei deberá hacerlo por la oposición. Con la premisa de incentivar a una porción grande del electorado que no está yendo a votar, propone ofrecerle la tradicional liturgia justicialista. Es una estrategia defensiva, no ofensiva. Busca captar votantes que el peronismo supo tener, aprovechando el cambio de clima que dejó la Plaza de Mayo que fue a reclamar contra la detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, no buscar nuevos: la palabra es algo demodé para una juventud que, por ahora, en la práctica se demostró libertaria.