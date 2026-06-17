Defensoría del Pueblo: el peronismo corre con ventaja con Muiños y se abre la pelea por los adjuntos.

El cierre del plazo para presentar postulantes dejó a María Rosa Muiños con ventaja para retener la conducción de la Defensoría del Pueblo porteña . La actual defensora reunió el aval completo del peronismo , la primera minoría de la Legislatura porteña , y aparece como la candidata con mayor volumen político.

La inscripción, que venció a última hora del martes, no despejó sin embargo todas las incógnitas. Al contrario: dejó planteado el tablero sobre el que se discutirá, sobre todo, el reparto de las cinco adjuntías del organismo. El peronismo quiere conservar la conducción y marcar presencia en la estructura de la Defensoría; La Libertad Avanza (LLA) busca traducir su peso legislativo en lugares institucionales; y Vamos por Más , el bloque oficialista, también juega.

La definición de las autoridades de la Defensoría es la primera pelea institucional importante después del nuevo equilibrio de poder que dejaron las elecciones porteñas de mayo del año pasado. Es uno de los organismos que renovará autoridades este año y la designación de su conducción requiere una mayoría especial en el recinto. Por eso, ningún bloque puede resolver el trámite en soledad.

En rigor, la inscripción de postulantes en la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura porteña funciona como el primer movimiento formal de una negociación más amplia, que también incluye la designación del Fiscal General porteño y de las autoridades del Ente Regulador de los Servicios Públicos .

María Rosa Muiños intenta seguir al frente del organismo mientras el mileísmo reclamará dos sillas en la cúpula Define la Legislatura >>> https://t.co/gBZp2o0TfT @francobasu pic.twitter.com/KulP9sRmFh

El dato central del cierre de inscripción fue el respaldo que consiguió Muiños. La exlegisladora y actual defensora presentó la documentación completa y reunió el aval de todos los legisladores de Fuerza por Buenos Aires . En términos políticos, llegó con el respaldo del bloque peronista que desde diciembre es la primera minoría de la Legislatura.

Ese volumen la diferencia del resto de los nombres que propuso el mismo universo político. Mara Brawer y Magdalena Tiesso también figuran entre las postulantes, pero aparecen con avales acotados de Juan Pablo Modarelli, María Bielli y Victoria La Blunda. Juan Manuel Valdés presentó su postulación, aunque sin aval al momento del cierre, mientras que Juan Pablo Odezaylle adeudaba documentación y tampoco contaba con patrocinio legislativo.

La foto interna ordena la lectura: el peronismo no abrió una competencia real por la titularidad de la Defensoría. A excepción de Muiños, el resto de las postulaciones funcionan como reserva para la discusión por las adjuntías, como marca de presencia interna o como parte del tablero que se abrirá en la etapa de acuerdos.

De todos modos, la continuidad de la Defensora del Pueblo porteña no depende sólo del peronismo. Para ser ratificada necesita una mayoría especial que obliga a negociar con otros bloques. Esa condición le da a Vamos por Más y a LLA capacidad de incidir en el armado final, aunque la actual defensora llegue mejor posicionada que cualquier otro postulante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariarosamuinos/status/2044411837618278523?s=20&partner=&hide_thread=false Homenajeamos a Alicia Oliveira, primera Defensora del Pueblo de la Ciudad, con el descubrimiento de una baldosa en su memoria en Almagro, su barrio.



Alicia fue también la primera mujer en ocupar el cargo de jueza en el fuero penal argentino, integrante fundadora del Centro de… pic.twitter.com/RNGIxRa22z — María Rosa Muiños (@mariarosamuinos) April 15, 2026

LLA anota nombres para reclamar lugares

LLA formalizó su jugada presentando tres postulantes: María Graciela Girgione, Federico Gastón Fritzler Vidal y Giselle Furcada. Todos ellos avalados por la jefa del bloque libertario, Pilar Ramírez.

Ese movimiento confirma la línea que esa fuerza venía planteando desde el inicio de la discusión: los libertarios quieren que el reparto de autoridades refleje la nueva composición legislativa. Por eso, el objetivo político está puesto en las adjuntías.

Ese punto es clave para entender la negociación. La Defensoría tiene cinco adjuntos y ahí se concentrará la disputa entre las principales fuerzas. LLA reclama dos lugares propios en organismos donde, hasta ahora, el reparto estuvo dominado por el entendimiento entre el PRO y el peronismo. La formalización de tres nombres funciona como una señal hacia esa mesa.

El bloque libertario quiere convertir su crecimiento electoral en poder institucional. Después de haber ampliado su presencia en la Legislatura, Ramírez pretende que ese peso tenga correlato en organismos de control y no sólo en la dinámica parlamentaria. La renovación de la Defensoría es la primera prueba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PilarRamirezmpr/status/2064151937319067666?s=20&partner=&hide_thread=false Los referentes de CABA pic.twitter.com/Kp0khGvZmQ — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) June 9, 2026

Vamos por Más define su carta

El bloque Vamos por Más, que representa al gobierno de Jorge Macri en la Legislatura, presentó cuatro postulantes: Silke Arndt, Delfina Vila Moret, María Florencia Caparrós y Natacha Yael Steinberg.

Arndt ya conoce el organismo: fue defensora adjunta en el reparto aprobado por la Legislatura en 2019. Vila Moret llega desde la estructura legislativa; Caparrós, desde la Secretaría Legal y Técnica del gobierno porteño; y Steinberg, desde la Dirección General de Derechos Humanos.

La ampliación de la lista muestra que el oficialismo no quiere quedar condicionado por una oferta acotada. Vamos por Más puso sobre la mesa perfiles con recorrido en la Defensoría, la Legislatura y la administración porteña para ordenar su representación en un esquema más complejo que el de otras renovaciones de organismos.

El bloque oficialista ocupa un lugar incómodo y central a la vez. Ya no tiene la primera minoría, pero conserva el control del Ejecutivo porteño y sigue siendo un actor indispensable para construir mayorías. En la discusión por la Defensoría, deberá administrar una negociación con el peronismo y con LLA, dos bloques que reclaman lugares en función de su peso legislativo.

La definición que se dará en los próximos meses será parte de una conversación más amplia sobre organismos de control. La Defensoría no se discute aislada: forma parte del mismo paquete que incluye otros cargos sensibles, como el de Fiscal General. El jefe de Gobierno porteño ya envió la postulación de Martín López Zavaleta, actual fiscal general, que llegó a ese cargo después de la salida de Juan Bautista Mahiques, quien dejó el puesto para asumir como ministro de Justicia de Javier Milei.

La UCR sobreactúa oferta

La inscripción también dejó al descubierto el intento de la UCR de no quedar afuera de la negociación. El radicalismo anotó varios nombres: Norberto “Beto” Darcy, Patricia Vischi, Carlos Palmiotti, Matías Debesa y Emilio Cornaglia. Sin embargo, sólo Darcy aparecía con aval confirmado al momento del cierre.

La sobreoferta contrasta con el peso electoral reciente del radicalismo porteño. En la última elección local no sumó legisladores y hoy conserva cinco bancas que tienen mandato hasta diciembre de 2027. Ese dato condiciona su poder de negociación: tiene presencia legislativa actual, pero no consiguió renovar volumen en las urnas porteñas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UCRCapital/status/2061606575475773836?s=20&partner=&hide_thread=false PLENARIO:

La UCR Capital fijó hoy una posición clara: ni un paso atrás.



Frente a quienes buscan sembrar desconfianza sobre las víctimas, elegimos defender derechos y exigir más protección.



Este 3J marchamos por #NiUnaMenos.



Leé la declaración completa:https://t.co/7AKmgZLm5Y pic.twitter.com/0BnDjkDrsE — UCR CABA (@UCRCapital) June 2, 2026

Darcy es, dentro de ese grupo, el nombre con mayor vínculo directo con el organismo. Trabaja actualmente en la Defensoría y ya había sido presentado como postulante a adjunto en selecciones anteriores. Palmiotti también tiene antecedente institucional: fue defensor adjunto en el reparto aprobado en 2019. El resto de los nombres combina trayectoria legislativa, radicalismo territorial y perfiles técnicos.

Los bloques chicos también piden lugar

Entre las postulaciones también aparece Facundo Sáez, avalado por Edgardo Alifraco, un libertario disidente cercano al oficialismo porteño. Desde Confianza y Desarrollo avisaron que era su candidato, una forma de marcar presencia propia en una negociación en la que los bloques chicos pueden volverse necesarios para completar mayorías.

El caso de Paula Streger tiene otro matiz. Fue defensora adjunta y aparece ahora avalada por Eugenio Casielles, del bloque Transformación. Su candidatura tiene antecedente institucional, pero bajo peso político legislativo actual. Casielles casi no participa de la actividad parlamentaria cotidiana y está concentrado en la campaña presidencial del pastor evangelista Dante Gebel.

También figura Facundo Di Filippo, exlegislador porteño y dirigente surgido del progresismo no peronista, con vínculos históricos con el universo de aliados del PRO. Al cierre de la inscripción aparecía sin aval y con certificaciones pendientes, por lo que su postulación depende de conseguir respaldo legislativo dentro del plazo previsto.

La lista completa muestra una oferta amplia, pero no necesariamente una competencia abierta. En la Legislatura dan por hecho que la reelección de Muiños es parte de un pacto de buena convivencia, al menos legislativa, con el peronismo. La pelea que queda abierta es otra: cómo se distribuyen las cinco adjuntías entre el peronismo, LLA, Vamos por Más y los bloques que intentan conservar algún lugar en el nuevo mapa institucional de la Ciudad de Buenos Aires.