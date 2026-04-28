Gribaudo presentó "Democracia Algorítmica", su libro sobre inteligencia artificial

El secretario administrativo de la Legislatura porteña , Christian Gribaudo , presentó su libro inteligencia artificial (IA) “Democracia Algorítmica”, junto al vicerrector de la Universidad del Este (UDE), Federico Cerri Martínez .

El evento tuvo lugar en la Sala Domingo Faustino Sarmiento en el marco de la 50° edición de la Feria del Libro, ante la presencia de lectores y dirigentes políticos. También contó con la presentación del subsecretario de Inversiones de la Ciudad de Buenos Aires, Augusto Ardiles ; y la moderación del analista político, profesor titular de la carrera de ciencias políticas de la UBA y director del centro RA, Luis Tonelli .

“El libro tiene que ver con lo que hoy llamamos inteligencia artificial (IA), los algoritmos, las plataformas y la lógica de los datos, que comenzaron a transformar la política”, destacó el licenciado ciencias políticas sobre su trabajo. También puntualizó que la IA aparece como “una estructura de poder” que empieza a incidir en “qué vemos, qué consumimos, qué creemos, a qué le tememos, con quiénes interactuamos y cómo tomamos decisiones”.

El presidente de la Feria del Libro, Christian Rainoine , estuvo entre el público. Además, participaron del evento los legisladores Edgardo Alifraco , Aldana Cruccita , Pablo Donati , Francisco Loupias , Sandra Rey , Sergio Siciliano , Gimena Villafruela , Patricia Glize , Matías López , Emmanuel Ferrario , Waldo Wolff , Silvia Lospennato y Guadalupe Tagliaferri .

A su vez, dijeron presente Ezequiel Sabor , secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano; Francisco Quintana , secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires; Johanna Panebianco , exdiputada bonaerense; Fernando Rovell o, diputado de la provincia de Buenos Aires; Ezequiel Basima , subsecretario de Planificación Administrativa; Pablo Garzonio , subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña.

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"Vimos un tema para aprender. No queríamos quedarnos afuera del debate, y hoy estamos viendo como se acelera ese debate desde la visión tecnócrata", analizó Gribaudo, previo a señalar cómo impacta la inteligencia artificial en el día a día. Luego, y ante la sorpresa del público, presentó un perro robot, que paseó entre la gente presente, mientras continuó la exposición.

Desde el lado social, Cerri Martínez observó que el libro nace de la necesidad de advertir que “algo nuevo estaba ocurriendo, que modificaba los procesos de comunicación y de intercambio de información entre los miembros de la sociedad”.

A su vez, Gribaudo, quien también fue diputado nacional por un período, puntualizó que la inteligencia artificial actualmente está redefiniendo la política en tres de sus dimensiones centrales, que son “la forma en que se construye el poder, la manera en que circula la información y el modo en que se toman las decisiones. En materia de política pública, recordó que dicha tecnología ya interviene en sistemas de scoring, vigilancia, acreditaciones crediticias, reconocimiento facial, justicia predictiva, diseño de políticas e incluso en la salud pública.

“Cuando una herramienta automatizada clasifica, prioriza o decide, deja de ser un soporte técnico para convertirse en una mediación política”, sumó el magister en ciencia política, Cerri Martínez.

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La inteligencia artificial y la política

Gribaudo explicó que la inteligencia artificial redefine la política: “No solo cambia las herramientas, sino que modifica las reglas del juego, quién influye, cómo se construye la legitimidad, cómo se produce la verdad pública y cómo se distribuye el poder”. Y sentenció que hablar de IA sin abordar el ámbito político directamente es una forma de ocultar el problema.

Por último, expuso la necesidad de regular la IA dentro de un marco democrático, inteligente, flexible y anticipatoria a los desafíos de la propia inteligencia artificial. Y concluyó: “Regular la inteligencia artificial es posible y debe situarse en un término intermedio: ni prohibitivo ni de libre albedrío, sino con marcos de responsabilidad ciudadana, empresarial y política, para que los derechos de los ciudadanos no sean vulnerados”. De la presentación participaron diversos dirigentes nacionales y provinciales.