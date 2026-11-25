La intendenta de Quilmes en uso de licencia y diputada bonaerense Mayra Mendoza desembarcó en Francia con una doble agenda: internacionalizar el reclamo por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner , en el marco de la campaña CFK Libre , y conseguir financiamiento para fortalecer las políticas públicas de género en su distrito.

La legisladora participará el viernes junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires , Juan Martín Mena , de una charla sobre la detención de la expresidenta y lo que el kirchnerismo denuncia como una persecución judicial.

El encuentro tendrá lugar en la Maison de l'Amérique Latine , en París . Durante la misma jornada, los representantes bonaerenses mantendrán una reunión con los diputados Sophia Chikirou y Rodrigo Arenas , integrantes del partido Francia Insumisa .

“Parte de nuestra lucha es seguir denunciando la proscripción e injusta detención de Cristina, una mujer que hoy está siendo perseguida por el sistema judicial por ser la única capaz de frenar el ajuste y el saqueo del gobierno de Milei”, aseguró Mendoza.

En paralelo a la agenda política, la intendenta en uso de licencia firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia para financiar iniciativas vinculadas a las políticas de género, diversidad y erradicación de las violencias.

El proyecto, que será financiado en su totalidad por la cartera francesa, contempla la puesta en marcha de un observatorio en Quilmes y la creación de un programa de formación laboral para mujeres víctimas de violencias.

La agenda institucional incluyó encuentros con el presidente del Consejo Departamental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel; la vicepresidenta del organismo, Pascale Labbé, y el alcalde de Bobigny, Abdel Sadi.

“Esta invitación pone de manifiesto todo el trabajo que venimos desarrollando en Quilmes, en materia de internacionalización local y en el diseño e implementación de políticas locales con perspectiva de género”, destacó la diputada.

Quilmes, en busca de crédito internacional para obras hídricas

Otro de los objetivos del viaje es acceder a financiamiento internacional para obras de infraestructura. Mendoza tiene prevista una reunión con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), ante la cual presentará el Plan Hídrico Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras.

La legisladora planteará la necesidad de acceder a un crédito para concretar la obra, que, según informó el municipio, beneficiaría a un millón de habitantes de la zona.

Además, como parte del intercambio técnico, Mendoza expuso en el encuentro “Luchar contra las violencias, miradas feministas de aquí y de allá” y fue oradora principal de la jornada “Mujeres del Mundo”, que se desarrolló en Bobigny en el marco del 25N.