La intendenta de Quilmes en uso de licencia y diputada bonaerense Mayra Mendoza desembarcó en Francia con una doble agenda: internacionalizar el reclamo por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la campaña CFK Libre, y conseguir financiamiento para fortalecer las políticas públicas de género en su distrito.
La legisladora participará el viernes junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, de una charla sobre la detención de la expresidenta y lo que el kirchnerismo denuncia como una persecución judicial.
El encuentro tendrá lugar en la Maison de l'Amérique Latine, en París. Durante la misma jornada, los representantes bonaerenses mantendrán una reunión con los diputados Sophia Chikirou y Rodrigo Arenas, integrantes del partido Francia Insumisa.
“Parte de nuestra lucha es seguir denunciando la proscripción e injusta detención de Cristina, una mujer que hoy está siendo perseguida por el sistema judicial por ser la única capaz de frenar el ajuste y el saqueo del gobierno de Milei”, aseguró Mendoza.
Mayra Mendoza: financiamiento francés para Quilmes
En paralelo a la agenda política, la intendenta en uso de licencia firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia para financiar iniciativas vinculadas a las políticas de género, diversidad y erradicación de las violencias.
El proyecto, que será financiado en su totalidad por la cartera francesa, contempla la puesta en marcha de un observatorio en Quilmes y la creación de un programa de formación laboral para mujeres víctimas de violencias.
La agenda institucional incluyó encuentros con el presidente del Consejo Departamental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel; la vicepresidenta del organismo, Pascale Labbé, y el alcalde de Bobigny, Abdel Sadi.
“Esta invitación pone de manifiesto todo el trabajo que venimos desarrollando en Quilmes, en materia de internacionalización local y en el diseño e implementación de políticas locales con perspectiva de género”, destacó la diputada.
Quilmes, en busca de crédito internacional para obras hídricas
Otro de los objetivos del viaje es acceder a financiamiento internacional para obras de infraestructura. Mendoza tiene prevista una reunión con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), ante la cual presentará el Plan Hídrico Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras.
La legisladora planteará la necesidad de acceder a un crédito para concretar la obra, que, según informó el municipio, beneficiaría a un millón de habitantes de la zona.
Además, como parte del intercambio técnico, Mendoza expuso en el encuentro “Luchar contra las violencias, miradas feministas de aquí y de allá” y fue oradora principal de la jornada “Mujeres del Mundo”, que se desarrolló en Bobigny en el marco del 25N.