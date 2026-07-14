Bancos y fintechs: siete millones de deudores y un puñado de acreedores

Las deudas de las familias se concentran en un puñado de bancos y fintechs. Imagen generada con IA.

La mora de las familias irrumpió como un tornado en la agenda pública. Este lunes, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , anunció un programa de refinanciación de créditos atrasados que ofrecerá el Banco Ciudad , pero que es extensible a otros bancos , con beneficios impositivos. Se suma a los programas del Banco Provincia , el Banco Nación y otras entidades.

Los estados subnacionales y, con mucho disimulo, la administración de Javier Milei , tuvieron que ofrecerles alivio a los más de siete millones de deudores con más de 60 días en el atraso de sus créditos.

Muchos de ellos son jóvenes con trabajos informales o precarios, como los que se endeudaron con Pedidos Ya , Rappi y otras plataformas de delivery a tasas de hasta 700% para comprar una moto o arreglar el medio de transporte y trabajo . Otros son trabajadores del Estado mal pagos, como policías o docentes. Los acreedores son grandes fintech , bancos comerciales públicos y privados y casas de electrodomésticos que desde hace décadas ofrecen financiamiento y a las que la mora se les disparó a más del 50% de la cartera. En este correo te cuento quiénes están del otro lado del mostrador y qué hacen para reflotar el negocio de prestar caro y cobrar igual.

La central de deudores (Cendeu) del Banco Central es una base de datos muy completa de la que sale toda la información que cada analista desglosa con su propio lente. La miré con detenimiento y la ayuda de ojos expertos, que me pidieron resguardarse en el anonimato (me hicieron ojitos de no me quemes).

Los bancos

Las fintech tienen un protagonismo cada vez mayor, pero, a nivel sistémico, el 85% del crédito sigue saliendo de los bancos. Y sus balances muestran datos de irregularidad crecientes, aunque las entidades, las cámaras que los agrupan, Toto Caputo y las autoridades del Banco Central dicen que se habría tocado techo en mayo/junio.

La cúpula del Banco Central cree que la mora de las familias tocó un techo y que no es necesario intervenir. Captura de redes

A abril, la irregularidad de los préstamos de bancos a personas promediaba el 12,1%, con una suba de 8,4 puntos porcentuales en un año, cuando rondaba el 3,7%. La mora se concentra en los créditos personales y los saldos de tarjeta de crédito.

Los últimos datos que los bancos presentaron a la Bolsa muestran cómo aceleró el problema. El Banco Galicia, que tenía el 14,4% de la cartera de créditos al sector privado al cierre del primer trimestre, mostraba una irregularidad del 7,7% contra el 2,7% de hace un año. El Grupo Financiero Galicia también tiene la fintech Naranja X; ya volveremos a ella.

El Banco Santander mostraba una irregularidad del 10,6% con una suba de más de ocho puntos porcentuales en un año. El BBVA tenía 9,75% de su cartera destinada a personas en mora, contra el 2,43% de marzo de 2026. El Macro, de Jorge Brito, que es fuerte en el norte del país, donde paga salarios públicos, tenía una irregularidad menor, del 6,92%, aunque era de apenas 1,81% un año antes.

El salto en la cartera irregular del Banco Macro, en su último balance.

A pesar de estos números, los bancos privados no quieren saber nada con ningún tipo de regulación estatal que les ponga topes a las tasas de interés. Prefieren arreglar sus problemas en silencio. Lo están haciendo.

Lo artesanal

La semana pasada, Toto Caputo celebró que el ejecutivo de un banco privado importante le dijo que estaban ofreciéndole a la clientela con atrasado refinanciar sus deudas a tasas del 25%. Más de un banquero se agarró la cabeza.

Nadie quiere mostrar esa carta, porque no quieren que los que pagan mensualmente sus deudas dejen de hacerlo para obtener beneficios. La norma de los banqueros es que prefieren recuperar algo a perderlo todo. Por eso, los bancos privados más grandes, tanto nacionales como de capital extranjero, están llamando “uno a uno” a sus clientes con problemas para ofrecerles refinanciaciones.

Toto Caputo relativiza el atraso de los créditos de las familias.

“Ya se refinanciaron como 300.000 préstamos, aunque no lo quieren contar; es todo muy artesanal, con condiciones distintas según el cliente”, me dijo el ejecutivo de un banco de capital nacional.

Los números del sistema convalidan esa tendencia. Entre octubre y mayo, las refinanciaciones de los bancos crecieron casi 150% en promedio, según datos oficiales. En bancos privatizados (Nuevo Banco de Santa Fe y Banco de Entre Ríos, por ejemplo), superan el 500%. En el Nación, roza el 235%. En el Provincia y el Ciudad, supera el 130%. Estos últimos acaban de bajar la tasa de interés sustancialmente, en programas lanzados al público para cancelar créditos incluso con otras entidades. Aun así, la regularización de préstamos apenas alcanza al 1,8% de todos los créditos y está lejos de los niveles de mora.

Las fintech

En las entidades financieras no bancarias, la mora llegaba al 28,7% del total de la cartera en mayo, último dato disponible. El crecimiento de la irregularidad no se detuvo, aunque desaceleró desde el 28,2% de abril. Para dimensionar la magnitud del problema, en diciembre los préstamos impagos eran el 23% del total y en mayo de 2025, un año antes, del 12,8%. En noviembre de 2024, cuando el modelo de Milei parecía arrancar gracias al crédito, llegaba apenas al 7%.

De ese 28,7% de personas que sacaron un crédito con un par de clics y tuvieron dificultades, 22,6% está en situación de riesgo alto (nivel 4) o irrecuperable (nivel 5). Como referencia, se considera cartera irregular a partir del nivel 3, cuando el atraso supera los 90 días. Pero el grueso del problema está en clientes con incumplimientos desde hace más de seis meses.

Los dos grandes colosos de este universo son Naranja X, la fintech del Grupo Financiero Galicia, y Mercado Pago, de Marcos Galperin, que concentran más de la mitad de los préstamos no bancarios, en montos.

Javier Milei y Marcos Galperin.

Según los datos del BCRA, Naranja X tiene el 36,6% de la cartera de créditos que entregaron fintechs y bancos digitales (que operan con licencia bancaria, pero sin sucursales, como Ualá). Mercado Pago gana terreno mes a mes, pero aún tiene el 15,9% de los préstamos no bancarios. El resto del crédito se reparte entre decenas de financieras, con participaciones que no llegan al 3% del total. Ualá mostró números de irregularidad altos, del 38,9% del total de sus préstamos, pero la empresa de Piepaolo Barbieri tiene apenas 1,8% de este tipo de financiaciones.

Naranja X, el líder de este mercado, tiene un cuarto de su cartera de créditos en situación irregular, según las estadísticas oficiales. El 25,1% de sus préstamos registraban un atraso superior a los 90 días en mayo, mientras que en abril esa cifra era del 24,6%. En mayo de 2010, apenas el 10% de su portafolio estaba en situación de estrés.

Mercado Pago tenía, en mayo, 17,3% de sus préstamos en mora. Se desaceleró desde abril, cuando llegó al 17,5%, en el primer decrecimiento en más de un año. En mayo de 2025, la irregularidad alcanzaba al 8% de su cartera.

Buena parte de ese freno en la irregularidad tiene que ver con un trabajo hormiga que empezó Mercado Pago, para refinanciar créditos. La app tiene variables propias para conocer a su clientela y a la que le ofreció estirar plazos y acomodar cuotas. Las tasas no las comunican. Personas que venden a través de la plataforma Mercado Libre dicen que siguen siendo muy altas.

Las cadenas de electrodomésticos

Firmas como Frávega, Cetrogar y Megatone suelen mostrar los niveles de incobrabilidad más altos del sistema. Después de la crisis de 2022, las firmas se subieron al boom del consumo con esquemas de financiamiento propios, más focalizados en la cuota “pagable” que en la tasa de interés. Los créditos, luego, se empaquetaban en fideicomisos financieros que se colocaban en la Bolsa. A más mora, mayor es la tasa que exigen los tomadores de esos instrumentos. Esto complejiza el sistema, porque ese rendimiento exigido es el que se le traslada al cliente.

Si este sistema no implosiona, es porque no mueve cantidades de dinero significativas. Porque la mora es altísima. Megatone tiene el 55,4% de su cartera con atrasos de más de 90 días. Cetrogar, el 54,3%. En Frávega, llega al 57%. Hace un año, la mora era elevada, pero rondaba entre 21 y 29%, según la firma.

Una aclaración importante: hablamos, en este caso, de los créditos que ofrecen las casas de electrodomésticos, pero no de todo lo que venden a crédito. Es más barato financiarse en cuotas con la tarjeta de crédito o sacar un préstamo personal en otra entidad, algo que suelen hacer los consumidores.

¿Te salva el Estado?

Como te dije, nadie quiere gritar muy alto qué hace para reprogramar los créditos en mora para que nadie deje de pagar a propósito, como el que llama al proveedor de internet el día que se termina la promoción para darse de baja y ganar una prórroga. Pero la agenda pública se movió y los obligó a acelerar las refinanciaciones.

Proyectos de ley de la oposición, primero, programas públicos de bancos provinciales, después, y una acción del Banco Nación, a lo último, le dieron carne a un tema que Caputo y el Banco Central relativizan.

El Nación lanzó programas de financiamiento con tasas superiores al 100% de Costo Financiero Total (CFT) y luego una línea de UVA más 12%. El Bapro anunció, semanas atrás, programas con tasas de entre 30 y 50% anual. La Ciudad de Buenos Aires votó una ley para eximir de Ingresos Brutos a los intereses de los préstamos para refinanciar deudas contraídas hasta el 1 de junio y el Banco Ciudad termina de poner operativo ese programa, que otras entidades pueden suscribir, con tasas que no pueden superar el 35% anual. Bancor y otros bancos provinciales también aceleraron.

Toto Caputo quiere que el crédito se reactive e impulse a la economía, pero con estos niveles de mora de préstamos tomados para pagar gastos fijos, nadie lo ve cercano. El Messi de la bicicleta juega su Mundial del pedal. Acá, en la Copa Argentina, la bici viene sin cambios y con la cadena oxidada.

En el estribo

"A veces pienso que esa gente tan cool no tiene chispa para conquistar. Si sus monedas lo pueden comprar, ellos se olvidan de lo artesanal", cantó Pity Álvarez, el mejor poeta del rock de los noventa.

Es imposible no estar en modo mundialista. Y sí, jugamos contra Inglaterra, con toda la carga simbólica que eso tiene, pero los Rolling Stones sacaron un nuevo disco, Foreign Tongues y tenés que escucharlo.

Dejo acá. Como siempre, te pido una recomendación, que le acerques este correo a algún amigo que pueda estar interesado y que le sugieras que se suscriba acá, gratis, sin pedalear ninguna deuda.

Que tengas una gran semana. Ojalá que... ojalá.