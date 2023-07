Lammens: "El turismo es una de las actividades económicas más importantes del país"

En ese marco, el ministro remarcó que “el turismo es un caso de éxito reconocido por propios y extraños, por eso tenemos que cuidarlo. Acá hubo un gran equipo que se puso al hombro la tarea de llevar al turismo hasta la otra orilla y después de posicionarlo como una de las actividades económicas más importante de la Argentina, de las que más trabajo generan y las que más crecen. Cada uno de los ministros y ministras entendió que no podíamos poner las diferencias políticas por encima del objetivo común”.

Junto con el gobernador inauguramos la Conferencia y Expo Nieve y Montaña, uno de los segmentos estratégicos para el crecimiento del sector.

Por su parte, Hani expresó: “Hoy no hay nadie que no hable de turismo. Ese es el resultado de un gran trabajo que hemos hecho entre el sector público y el privado. PreViaje mostró una Argentina que no se conocía, un montón de ciudades y pueblos que necesitaban al turismo para desarrollarse. Es parte de lo que estamos haciendo hoy”.