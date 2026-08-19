El Colegio de Abogados de Córdoba convirtió su maratón en un homenaje a Malvinas

El Colegio de Abogados de Córdoba eligió Malvinas como vertical de la segunda edición de su maratón, que se correrá el domingo 27 de septiembre por las calles de la ciudad. La competencia tendrá como emblema a los excombatientes y llevará en su remera oficial la consigna “Las Malvinas son argentinas”.

La iniciativa fue presentada este martes por el presidente del Colegio, Eduardo Bittar , junto a Luis Amado Escudero , excombatiente de Malvinas y titular de la Agrupación Atlética Islas Malvinas .

La apuesta de la conducción es sacar a la institución del circuito estrictamente profesional y ocupar también espacios de la agenda pública, esta vez alrededor de uno de los símbolos con mayor consenso de la sociedad argentina.

“La bandera se hizo piel” es el concepto elegido para la edición de este año. La remera incorpora los colores nacionales, el Sol de Mayo y referencias a 1982. El mensaje busca que el homenaje a los veteranos no quede restringido a una fecha conmemorativa y encuentre en el deporte otra forma de transmisión.

La decisión tiene además una lectura adicional en un momento en el que la memoria sobre Malvinas vuelve a ocupar un lugar relevante en la discusión pública y en el discurso de distintos sectores políticos. El Colegio apuesta a sumarse a esa agenda desde la institución profesional, con una actividad abierta a toda la comunidad y no sólo a abogados.

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La carrera tendrá distancias de 10K y 6K y una instancia participativa de 1K. La largada será en Duarte Quirós y Bolívar, frente a la sede del Colegio, y el circuito estará certificado. La organización fijó un cupo de 2.000 participantes y las inscripciones ya están abiertas.

Deporte y mensaje social

La maratón se convierte así en una nueva vidriera institucional. La primera edición había servido para instalar una propuesta deportiva propia del Colegio. Esta vez, la conducción decidió cargarla de contenido simbólico, con Malvinas como bandera y con un excombatiente como parte central de la presentación.

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La actividad también permite ampliar el radio de interlocutores de la institución. La convocatoria incluye corredores, grupos de running, familias y público general, mientras que el homenaje incorpora a una organización que trabaja específicamente alrededor de la memoria de Malvinas.

La carrera se correrá bajo el lema “Malvinas corre con nosotros”. La consigna resume la apuesta del Colegio de Abogados para esta edición, que encontró en una maratón una forma de disputar también el sentido de los símbolos nacionales desde una institución que busca ganar presencia en la agenda pública.