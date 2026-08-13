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DESARROLLO + AMBIENTE

El Foro Encuentro Reformista de la UCR debatió cómo crecer sin resignar el cuidado de los recursos naturales

La diputada jujeña María Inés Zigarán (Provincias Unidas) expuso sobre ambiente, inversión, empleo e industrialización. La necesidad de una agenda propia.

Por Letra P | Periodismo Político
El Foro Encuentro Reformista de la UCR debatió cómo crecer sin resignar el cuidado de los recursos naturales

El Foro Encuentro Reformista de la UCR debatió cómo crecer sin resignar el cuidado de los recursos naturales

El Foro Encuentro Reformista de la Unión Cívica Radical (UCR) recibió a la diputada María Inés Zigarán (Provincias Unidas) para debatir cómo crecer sin resignar el cuidado de los recursos naturales. La exministra de Ambiente de Jujuy expuso sobre inversión, empleo, industrialización y sustentabilidad.

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De la actividad participaron dirigentes y exlegisladores, quienes analizaron uno de los principales desafíos que de la Argentina: compatibilizar el desarrollo económico y la llegada de capitales con políticas que preserven el ambiente. La discusión también abordó el papel del Estado y la necesidad de establecer reglas claras.

Industrialización, empleo y políticas ambientales

Durante su exposición, Zigarán compartió la experiencia recogida en Jujuy en gestión de residuos, energías renovables y protección ambiental. La dirigente radical destacó las políticas aplicadas durante sus diez años al frente del área ambiental de la provincia del Norte Grande y las vinculó con una estrategia de desarrollo de largo plazo.

La diputada también sostuvo que el país debía superar un esquema concentrado únicamente en la extracción de materias primas. Su planteo apuntó a promover mayores niveles de industrialización y valor agregado, con inversiones que generen trabajo, conocimiento y nuevas capacidades productivas en las provincias.

En ese marco, Zigarán recordó que la Constitución jujeña ha incorporado garantías vinculadas con el acceso a la información, la justicia ambiental y la participación ciudadana. También destacó las herramientas previstas para responder frente al cambio climático y fortalecer la intervención de la sociedad en las decisiones sobre el territorio.

UCR, equilibrio fiscal y sustentabilidad

Otro de los puntos abordados estuvo relacionado con la legislación nacional. La exministra advirtió sobre la necesidad de sancionar normas de presupuestos mínimos para áreas consideradas estratégicas, entre ellas la evaluación de impacto ambiental, el ordenamiento territorial y la gestión de pasivos ambientales.

El intercambio también incluyó un análisis sobre el presente y el futuro del radicalismo. Entre los participantes prevaleció la idea de que “no puede haber modernización si implica retroceder en derechos”, como parte de una discusión que buscó combinar transformaciones económicas con garantías sociales y ambientales.

Los integrantes del Foro Encuentro Reformista plantearon que la Argentina necesita una alternativa que articule equilibrio fiscal y desarrollo, inversión privada y reglas claras, junto con un Estado eficiente. A esa agenda sumaron la defensa de derechos, la sustentabilidad y mejores condiciones para impulsar la movilidad social.

Una alternativa con identidad propia

La discusión también apuntó a construir una propuesta que evite quedar condicionada por agendas ajenas. “El centro no es una mitad geométrica entre dos extremos ni una versión moderada de la agenda ajena: es una fuerza con identidad y con programa propio”, expresaron, fieles al posicionamiento de Provincias Unidas, el bloque legislativo de gobernadores que intentó romper la polarización a nivel nacional en las elecciones de 2025.

En esa línea, los dirigentes reclamaron una alternativa moderna, democrática y productiva, con equilibrio fiscal, inversión y desarrollo, pero sin abandonar la sustentabilidad ambiental. El encuentro dejó planteada una agenda que también incluyó educación y salud pública de excelencia, eficiencia estatal, igualdad de oportunidades y una estrategia económica con mayor valor agregado.

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