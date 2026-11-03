Sin Nación no hay industria: gestos a la UIA en medio de la crisis fabril

Sin Nación no hay industria: Martín Rappallini hace equilibrio para no incomodar de más a Toto Caputo (imagen generada con IA).

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El 5 de agosto, en una charla organizada por la Cámara de Agentes de Bolsa , Toto Caputo mostró un gráfico y aceleró en la curva: “La industria , en el modelo de los cracks anteriores, cayó 10% a pesar de estar subsidiada en tarifas por todos los argentinos, porque todos los boludos como nosotros pagábamos las cosas diez veces lo que valían. Se lo dedicó a “ todos los tarados que hablan de la industria ”.

Caputo visitaba este martes la 32° Conferencia Anual Industrial , la reunión que organiza cada año la Unión Industrial Argentina ( UIA ). La conducción de la UIA, con Martín Rappallini a la cabeza, trata de hacer equilibrio entre la realidad terminal que viven varios sectores manufactureros, el acompañamiento a las reformas y al “orden macro” y la necesidad de mantener un vínculo con le gobierno de Javier Milei , que maltrata a los industriales cada dos por tres. Hubo un pedido expreso a los industriales críticos de no hablar en la previa para no romper (más) la relación con un gobierno que trata al sector fabril de parásito.

En las últimas semanas, sin embargo, el Gobierno pareció desescalar y mostrar cierta receptividad a los reclamos de los industriales. Hubo dos acciones concretas que partieron de la secretaría de Comercio y Producción de Pablo Lavigne : la conformación de una mesa para actuar contra el contrabando y la primera ronda de negocios para conectar a pymes locales con proyectos mineros que entraron al RIGI . Dicen que no estuvieron coordinadas.

Fueron dos pequeñas señales de nulo costo fiscal que parecen distender el vínculo bien tirante entre el Gobierno y los industriales, que Rappallini apenas puede matizar. Y tampoco está claro qué impacto tendrán en lo concreto. Pero, al menos, le permitirán a Caputo y al jefe de Gabinete, Diego Santilli , presentase ante los empresarios manufactureros con alguna agenda compartida.

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La industria y el contrabando

Empresarios de empresas de tecnología y de línea blanca, jugueteros, fabricantes de perfumes y desodorantes, confeccionadores e importadores de calzados e indumentaria, cerveceros y advierten hace dos años, de manera insistente, que las fronteras son un colador para el contrabando.

Hasta el 26 de octubre último, el Gobierno tomó nota, puso el oído, avisó que trabajaba en alternativas de control con inteligencia artificial, prometía reforzar controles con tecnología israelí y estadounidense, pero no hizo nada.

Hace una semana, el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, reunió a fabricantes y comercializadores con referentes de las plataformas para firmar “acuerdos marco con las principales cámaras relacionadas al comercio para facilitar el intercambio de información sobre productos comercializados en plataformas digitales con el objetivo de detectar la oferta de productos ingresados al país de manera ilegal”, según se comunicó.

Según lo acordado, Mercado Libre, Meta (Instagram y Facebook) y otras plataformas confeccionarán listas con los 20 vendedores más importantes que operan en esos sitios para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Aduana crucen los datos de facturación con los de importación, para intentar detectar subfacturación de mercadería.

Dos fuentes que participaron de esas gestiones dijeron que la solución llegó tarde y es parcial. Primero, porque el Gobierno no hizo nada durante dos años. Empresarios sospechan que deliberadamente usaron el contrabando para bajar la inflación, al permitir el ingreso de mercadería que no paga impuestos de ningún tipo.

Segundo, porque la solución acordada con las plataformas no ataca el contrabando hormiga, más vinculado a los “emprendedores” que a los grandes importadores. El sector productivo y el comercio tradicional sospechan que el Gobierno, la Cámara de Comercio Electrónico (CACE) y Mercado Libre cajonearon las negociaciones hasta que llegaron a una solución amigable para las plataformas -que cobran comisiones por las ventas, independientemente del origen de la mercadería.

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Por eso, cámaras y compañías están contratando gente que mire redes sociales para, artesanalmente, pedirles a las plataformas dar de baja publicaciones que ofrezcan mercadería sospechada de contrabando.

Ana Vainman, directora ejecutiva de la Asociación de Fabricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), que agrupa a compañías que fabrican en Tierra del Fuego, contó el problema. “La competencia desleal en general y el contrabando en particular son fenómenos que vienen afectando la industria electrónica de manera sostenida en los últimos años. Eso hace que actualmente un 40% de los celulares que se venden en la Argentina no se hayan fabricado en el país ni se hayan importado legalmente”, afirmó.

Afarte y otras cámaras sectoriales se apoyan en un informe de la consultora MAP, que estimó “una renuncia fiscal de u$s 2850 millones al año, equivalentes al 0,4% del PBI, en 15 sectores relevados, que representan el 83% del Producto Bruto.

La mercadería que entra por contrabando representa una pérdida de ingresos fiscales equivalente al 0,4% del PBI.

A los pocos días del anuncio, ARCA difundió que incautó 15.000 relojes inteligentes en un operativo de control en Concordia, Entre Ríos.

Un RIGI en el que “tienen que ganar todos”

“Tienen que ganar todos”, dijo Karina Milei en Santa Fe la semana pasada, en medio de la fiesta del RIGI. Por primera vez desde la sanción de la ley Bases, hace 29 meses, el Gobierno encabezó rondas de negocio para vincular a los grandes proyectos mineros con posibles proveedores del universo pyme federal.

La subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento, Daniela Ramos, trabajó el esquema de reuniones en los últimos dos meses. Según fuentes oficiales, no hubo coordinación entre los anuncios de Blanco Muiño y los de Ramos, sino que se trabajaron en paralelo.

La Nación y la gobernación de Santa Fe destacaron que 43 grandes compradores y 1800 empresas de todas las provincias se cruzaron en 2500 reuniones de negocios.

Fotos, reuniones y después

Una fuente del sector metalúrgico le bajó la espuma. Reuniones hubo muchas, sí, pero decisiones, no tantas, me dijo. En concreto, los industriales metalúrgicos indicaron que las empresas gestoras de los proyectos enviaron segundas o terceras líneas, sin capacidad de tomar decisiones o resolver cuestiones que permitan a las fábricas adaptarse a requerimientos, certificaciones o escalas.

La industria metalúrgica cree que los proveedores de la industria hidrocarburífera están más cerca de poder adaptarse a los proyectos mineros que otros fabricantes que se acercaron a pispear, como los de maquinaria agrícola. Con cosechas récord, la fabricación de maquinaria para el agro es fagocitada por la importación de bienes de capital chinos y maquinaria usada y busca una supervivencia.

La UIA y la decisión de no romper

La conferencia industrial durará medio día y tendrá entre sus oradores a Caputo y a Santilli, que hablará antes del cierre. Habrá una ronda de gobernadores, con las participaciones anunciadas de Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Rolando Figueroa (Neuquén).

La lista es casi calcada a la asistencia al encuentro santafesino de la semana pasada. En ambas, se destacan las ausencias de peronistas no alineados, con Axel Kicillof como la figura más resonante.

Rappallini subió la voz el fin de semana, en un par de entrevistas. Habló de la caída de la industria, de la competencia desleal china y de una reforma impositiva que mostrará Carlos Abeledo, el histórico responsable del departamento tributario de la UIA y del grupo Techint. “La estabilización es fundamental, pero no alcanza por sí sola para garantizar la recuperación”, le dijo a La Nación.

En paralelo, la UIA dio rienda a un Consejo Académico conformado por una docena de economistas de la ancha avenida del medio, coordinados por Federico Poli. Los especialistas son parte del 90% de los economistas que, a juicio de Caputo, no entienden nada de economía. Pero manifestaron, también, críticas al kirchnerismo.

Entre ellos, Marina Dal Poggetto, de EcoGo; el exministro Matías Kulfas; Rodolfo Santángelo, socio de Carlos Melconian en Macroview; Martín Rapetti, de Equilibra; Ricardo Delgado, de Analytica; Fernando Navajas, de FIEL; y Juan Carlos Hallak, director de la maestría en Economía de la UBA.

El Consejo tiene rémoras a una agenda que había instalado, en pleno auge de la convertibilidad, Marcelo Diamand, el hombre del péndulo argentino, y Eduardo Curia. Corría 1991. El uno a uno tenía entonces, una década por delante.

En el estribo

A propósito de los noventa, te dejo esta gema de Temple of the dog, la banda de la que después salieron Soundgarden y Pearl Jam.

¡Hasta la próxima!