“I put the car un the right place”. En Bengaluru, India, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, le escuchó decir en inglés a Sergio Massa una metáfora similar a la que usa con interlocutores argentinos cada vez que le preguntan por su eventual candidatura presidencial: “Estábamos por chocar y desbarrancar. Yo voy a dejar el auto estacionado”.