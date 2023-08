Vicentin: nuevo capítulo en la eterna pulseada entre la causa penal y el concurso

La advertencia del juez sorprendió en la comunidad judicial rosarina sobre todo por la competencia que toma el juez. En la cerealera la sorpresa se convirtió en suspicacia, al considerar incompetente la decisión del magistrado, y dejan correr un dato más: el escrito ingresó poco después de las 8.30 de este lunes y a las 10 ya había salido. Básicamente ven la decisión de Postma como un obstáculo intencional contra el acuerdo.

11-06-2020_rosario_imagenes_de_la_planta (1).JPG El Presidente busca que los acreedores queden con Vicentin

El abogado de Commodities, Gustavo Feldman sostuvo ante Letra P que la medida pedida por su cliente “está firme, vigente y consentida” y que no es nada nuevo. El abogado utiliza el mismo fundamento para responder a la acusación de invasión de competencia. “Si la invadió, -sostuvo- la invadió hace dos años cuando salió la resolución. Pero la cámara dijo en su momento que no lo hizo. No hay nada nuevo”. Incluso avisan que si Lorenzini no acatase la orden del juez penal tienen lista la denuncia penal por desobediencia. De nuevo contra la espada y la pared.

Carrera final

¿Por qué la carrera concursal pasa constantemente de ser 100 metros llanos a 10.000 metros con vallas? El pedido que el juez Postma viabilizó se suma a otras medidas impulsadas por Commodities SA, como el pedido de avocamiento a la Corte provincial que frenó el proceso seis meses, el intento de suspensión de contratos y de los síndicos -que finalmente no prosperó-, y hasta la detención de un directivo, Omar Scarel, acusado de desobedecer la cautelar al firmar contratos con socios estratégicos para quedarse con la cerealera.

Los tironeos judiciales deben servir para entender por qué van tres años y medio de novela y no se termina de escribir su capítulo final. La cuestión de fondo es una disputa por ver quién se queda con Vicentin y, sobre todo, de qué forma.

Por un lado pueden ser los socios estratégicos, que acaban de renovar los contratos para mantener la firma operativa para luego hacerse un gran negocio, el cual está atado a la homologación de la propuesta, y ésta a los recursos que obtendría de la venta de activos cautelados. La otra opción en juego parece partir de las intenciones del grupo Grassi que no cesa en la disputa por el futuro de la cerealera. Quizás haya algún tercer grupo económico de respaldo aún desconocido.