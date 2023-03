Vicentin: sin escapatoria, el juez del concurso debe definir el futuro de la cerealera

El destino del juez Fabián Lorenzini , a cargo del concurso de Vicentin , parece no tener escapatoria. Después de intentar excusarse en el final del proceso por el default de la cerealera que cumplió tres eternos años, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista resolvió que el juez no se toca : Lorenzini deberá ponerle punto final al concurso, una tarea judicial que ha convertido en dilema.

Bajar el martillo no es sencillo para el magistrado, al contrario, es la instancia definitoria de un concurso prolongado lleno de polémicas, suspicacias y presiones, desde la concursada a los acreedores que ven cada vez más licuada su deuda.

#SantaFe | Vicentin: revés para el plan de fuga del juez del concurso

Esto por ahora no termina de carburar pero incide. Hace dos semanas el juez civil y comercial N°3 de Reconquista, Ramiro Avilé Crespo, rechazó la excusación de su par con una resolución picante. Básicamente sostuvo que no existía ninguna violencia moral, que debía honrar su cargo de juez y que ese choclo de miles de fojas no lo agarraría. Ahora la instancia superior, la Cámara de apelaciones, resolvió en el mismo sentido.